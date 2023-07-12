Астраханец погиб в спецоперации

12 июля 2023, 08:22

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Житель Володарского района Нурлыбек Утепаев погиб на Украине, сообщили власти. Он стал 161-м выходцем из региона, погибшим в ходе специальной военной операции.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 июля стало известно, что пулеметчик Николай Котелов из Енотаевского района погиб на Украине.Он стал 160-м военным из Астраханской области, который погиб в ходе СВО.

Похороны Нурлыбека Утепаева 1983 года рождения состоялись в селе Большой Могой 11 июля, сообщила администрация Володарского района на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Нурлыбек Утепаев был представлен к государственной награде посмертно. В день похорон орден Мужества был передан родственникам солдата, говорится в сообщении.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 161 военного из Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 08.20 мск 12 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2229 военных с юга России, в том числе 1190 - СКФО и 1039 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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