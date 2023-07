Фильм о взаимоотношениях России и Кавказа показан на фестивале "Золотой абрикос"

12 июля 2023, 06:24

В картине российского режиссера Алексея Федорченко "Большие змеи Улли-Кале", который был показан в рамках международной конкурсной программы XX фестиваля "Золотой абрикос" в Ереване, рассказывается о многовековой и противоречивой истории отношений России и народов Кавказа.

Как сообщал "Кавказский узел", девизом XX Международного кинофестиваля "Золотой абрикос" стал слоган "Looking back is yet to come" (Оглядываясь в грядущее). В программу фестиваля вошло около 70 фильмов, его открыл фильм Джессики Вудворт "Лука".

11 июля в Ереване состоялся показ фильма российского режиссера Алексея Федорченко «Большие змеи Улли-Кале». Фильм вошел в международную конкурсную программу XX фестиваля «Золотой абрикос», передает корреспондент «Кавказского узла».

Фильм в жанре исторической драме стилизован под черно-белое немое кино, а местами и под анимацию. Режиссер собрал историю сложных взаимоотношений Российской Империи и Кавказа, столкновений местной культуры и обычаев с имперскими традициями, в эклектичную конструкцию из девяти глав и предисловия. Удивительным образом чередуются истории о влиянии Кунта-Хаджи Кишиева на учение Льва Толстого о непротивлении злу насилием, конфликте Александра Пушкина с горцами, службе Михаила Лермонтова на Кавказе, ссылке имама Шамиля.

Режиссер Алексей Федорченко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что, работая над сценарием, он стремился отойти от Толстого, Пушкина и Лермонтова, так как большинство произведений про Кавказ, по его словам, в России снимается с оглядкой на классиков.

«Мне же хотелось снять другой взгляд, основываясь на первых исследователях Кавказа, на текстах суфийских шейхов, желая посмотреть на эту историю с точки зрения народов Кавказа», - отметил он.

По словам режиссера, работая над фильмом, он открыл для себя новый Кавказ. Работа над материалом длилась год, но в фильм вошла лишь часть наработок. «До того я ничего не знал [про Кавказ], но когда копаешь - узнаешь много интересного и хочешь поделиться этим», - сказал Федорченко.

Режиссер хотел показать, что с покоренными народами надо общаться на равных, что есть и другой взгляд, заслуживающий существования. «Любой малый народ имеет право быть. И иначе представлять историю, философию и отношения с соседями. Я хотел снять фильм о том, как Россия повлияла на Кавказ, и как Кавказ повлиял на Россию», - подчеркнул он.

В основу сценария легли исторические факты, добавил режиссер. «Фильм удивителен тем, что все истории – на 99% правда. Придуманная история – рамка, а события, о которых идет повествование реальность, я их брал из первоисточников», - сказал Федорченко.

Кинокритик Алиса Таежная считает, что автору удалось показать противоречия России и Кавказа. По ее мнению, противоречие основано на глубоком непонимании, нежелании видеть людей другой культуры.

«В России до сих пор говорят на Кавказе, не различая, где Южный Кавказ, а где Северный Кавказ. Для многих Кавказ – это горы, где живут разные народы, говорящие на разных языках. Таким показывает Кавказ имперская культура, если брать литературные традиции Москвы и Петербурга XIX века, поэтов и авторов, которые приезжали на Кавказ. Но самое интересное, в фильме показано, как Пушкин, Лермонтов и Толстой менялись на Кавказе, иначе осознавали себя, историю, которую не найдешь в учебниках», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

С развитием внутреннего туризма за последние 10-15 лет россияне стали открывать для себя Россию – Урал, Сибирь, Камчатку и Северный Кавказ, считает Таежная. «В 1990-е в эпоху двух чеченских войн и терактов шла информационная война, которая демонизировала [кавказский] регион, маркировала его как источник больших проблем. Алексей [Федорченко] провел огромную работу, изучая историю и общаясь с местными жителями. Фильм помогает понять кавказскую культуру», - сказала кинокритик.

Это фильм не про покорение Кавказа, это картина о необходимости доверия и диалога, в противном случае не избежать конфликта и насилия, подчеркнула она. «Можно держать под жестким контролем покоренные народы. Однако люди вправе жить свободно. У фильма есть четкий мотив – войны заканчиваются, остается легенды и мифы, которые несут культурную связь из поколения в поколение, могут стать языком общения. Этот фильм политический, в то же время, очень ироничный по отношению к государству, как системе, политикам», - заключила Таежная.

Кириллу из России понравился стиль, с помощью которого режиссер преподносит свои истории, не смешивая их между собой.

«Сложно, конечно, сказать, насколько это привязано к реальности, однако это достаточно интересно», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

К фильму не надо относиться с позиции согласия или несогласия, это картина, рассказывающая историю, и эту историю приятно узнать для себя, подчеркнул Кирилл.

По его словам, фильм не ставит перед собой цель передать противостояние России и Кавказа. «Но противоречия естественны <...> А совершенно разным людям сложно принимать и понимать друг друга», - пояснил гость фестиваля.

Он считает, что фильм Алексея Федорченко – фестивальный. «Массовый потребитель не заинтересован почерпнуть новые познания, ему легче пролистать соцсеть, чем посмотреть двухчасовой фильм», - отметил Кирилл.

Виген Симонян остался под впечатлением от фильма. По его словам, автор в картине сочетает реальную историю и мифы.

«Каждая история – борьба. Борьба за свою культуру и традиции. Традиции сидят глубоко, на генетическом уровне. Россия никогда не сможет покорить Кавказ, подчинить его себе. В фильме тонкой линией проходит критика колониальной политики России», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, в 2022 году на фестивале в Ереване было показано около 100 фильмов, в том числе ленты-участники Каннского, Берлинского и других международных кинофестивалей. В конкурсе полнометражных фильмов XIX кинофестиваля "Золотой абрикос" одержал победу фильм Ли Жуйцзюня "Возвращение в прах".

