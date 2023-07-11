11 июля 2023, 17:14
Жалоба на ликвидацию ПЦ "Мемориал"* направлена в ЕСПЧ
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* обжаловано в Европейском суде по правам человека, юристы в жалобе указали на нарушение шести статей Европейской конвенции о правах человека. Несмотря на то, что Россия игнорирует решения страсбургского суда, они важны для подтверждения системных проблем в стране, указал юрист Центра защиты прав человека "Мемориал" Жаргал Будаев.
Как писал "Кавказский узел", 9 ноября 2022 года кассационный суд в Москве оставил в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, принятое Мосгорсудом 29 декабря 2021 года по иску прокуратуры Москвы и 5 апреля 2022 года поддержанное апелляционным судом. В июне команда ликвидированного Правозащитного центра создала общественную организацию без образования юридического лица - Центр защиты прав человека "Мемориал". 28 февраля 2022 года апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу.
"Мемориал"* стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. Депутаты парламента Эстонии выдвинули "Мемориал"* кандидатом на получение Нобелевской премии мира, не уточняя, какое именно юридическое лицо решили номинировать на премию. Решение о награждении Нобелевской премией принято с учетом многолетней работы "Мемориалов*" на благо мира и соблюдения прав человека, премия дает шанс на продолжение правозащитной и исторической деятельности "Мемориалов"*, указали правозащитники.
Юрист Центра защиты прав человека "Мемориал" Жаргал Будаев направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на решение о ликвидации ПЦ "Мемориал"*. Жалоба практически идентична той, которую подали в прошлом году против ликвидации "Международного Мемориала"*, пояснил Жаргал Будаев. "Время идёт, но попытки уничтожить "Мемориалы"* и правозащитное движение в целом только усиливаются, уголовные дела против наших коллег познают новые пределы абсурда. Тем не менее, аргументы у нас всё те же — преследование правозащитников в России не имеет ничего общего с законом и лишь стремится подавить неудобные голоса, чего в демократическом обществе быть не должно", — привел его слова Центр защиты прав человека Мемориал" на своем сайте.
В жалобе отмечается, что ликвидация ПЦ "Мемориал"* — это вмешательство в право на свободу объединения, которое не было предусмотрено законом и не является необходимым в демократическом обществе и нарушает статьи 10 и 11 Европейской конвенции о правах человека. В частности, в жалобе указано, что ЕСПЧ признал, что закон об иностранных агентах не соответствует требованиям Конвенции. При этом Правозащитный центр "Мемориал"* добросовестно указывал, что внесен в реестр НКО-иноагентов. "На протяжении нескольких лет государственные проверки не усматривали нарушений как в тексте маркировок, так и в том, что их нет в соцсетях. Но затем ПЦ "Мемориал"* привлекли к ответственности именно за отсутствие маркировок на интернет-ресурсах и в соцсетях, а также якобы неверное содержание маркировок на других материалах. Из-за того, что нет чётких определений и критериев, у властей есть неограниченная возможность толковать требования о маркировке и привлекать к ответственности", - говорится в публикации.
Также в жалобе указывается на нарушение статьи 4 протокола 7 Конвенции о праве повторно не привлекаться к суду. Так, "Мемориал"* ликвидировали в связи с тем, что его привлекали к административной ответственности за отсутствие маркировки об "иноагентстве", но ранее организацию уже привлекали к ответственности за отсутствие маркировки , тамким образом, ликвидация стала повторным наказанием разными судами за одно и то же нарушение.
Юристы в жалобе указали, что "Мемориал"* подвергся дискриминационному обращению — его необоснованно ликвидировали из-за иностранного финансирования и из-за отношения к власти, что нарушает статью 14 конвенции. Также в жалобе указывается на нарушение стьи 18 о пределах использования ограничений.
"Организацию ликвидировали в первую очередь в качестве наказания за критику действий власти, а также для предотвращения такой критики в будущем. Ликвидация чрезмерной реакцией на сугубо формальное правонарушение. Ликвидация была необоснованной и чрезмерной реакцией на сугубо формальное правонарушение", - указано на сайте центра. Кроме этого, юристы отметили нарушение статьи 34 Конвенции, так как Россия неправомерно отказалась приостановить ликвидацию ПЦ "Мемориал"* в рамках меры, предписанной ЕСПЧ в соответствии с Правилом 39.
Жаргал Будаев подчеркнул, что несмотря на выход России из Европейской конвенции, ЕСПЧ все ещё рассматривает жалобы против государства и регулярно выносит по ним постановления. "И хотя российское правительство их игнорирует, важно само подтверждение и освещение системных проблем в стране. Остаётся надежда, что в будущем они все же будут исполнены", — заявил он.
16 сентября 2022 года Российская Федерация перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения – исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.
Президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал принятый Госдумой законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. Постановления ЕСПЧ больше не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.
Материалы о судах над "Мемориалами"** и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".
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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.
** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"