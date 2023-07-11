Жалоба на ликвидацию ПЦ "Мемориал"* направлена в ЕСПЧ

11 июля 2023, 17:14

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Решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* обжаловано в Европейском суде по правам человека, юристы в жалобе указали на нарушение шести статей Европейской конвенции о правах человека. Несмотря на то, что Россия игнорирует решения страсбургского суда, они важны для подтверждения системных проблем в стране, указал юрист Центра защиты прав человека "Мемориал" Жаргал Будаев.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября 2022 года кассационный суд в Москве оставил в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, принятое Мосгорсудом 29 декабря 2021 года по иску прокуратуры Москвы и 5 апреля 2022 года поддержанное апелляционным судом. В июне команда ликвидированного Правозащитного центра создала общественную организацию без образования юридического лица - Центр защиты прав человека "Мемориал". 28 февраля 2022 года апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу.

"Мемориал"* стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. Депутаты парламента Эстонии выдвинули "Мемориал"* кандидатом на получение Нобелевской премии мира, не уточняя, какое именно юридическое лицо решили номинировать на премию. Решение о награждении Нобелевской премией принято с учетом многолетней работы "Мемориалов*" на благо мира и соблюдения прав человека, премия дает шанс на продолжение правозащитной и исторической деятельности "Мемориалов"*, указали правозащитники.

Юрист Центра защиты прав человека "Мемориал" Жаргал Будаев направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на решение о ликвидации ПЦ "Мемориал"*. Жалоба практически идентична той, которую подали в прошлом году против ликвидации "Международного Мемориала"*, пояснил Жаргал Будаев. "Время идёт, но попытки уничтожить "Мемориалы"* и правозащитное движение в целом только усиливаются, уголовные дела против наших коллег познают новые пределы абсурда. Тем не менее, аргументы у нас всё те же — преследование правозащитников в России не имеет ничего общего с законом и лишь стремится подавить неудобные голоса, чего в демократическом обществе быть не должно", — привел его слова Центр защиты прав человека Мемориал" на своем сайте.

В жалобе отмечается, что ликвидация ПЦ "Мемориал"* — это вмешательство в право на свободу объединения, которое не было предусмотрено законом и не является необходимым в демократическом обществе и нарушает статьи 10 и 11 Европейской конвенции о правах человека. В частности, в жалобе указано, что ЕСПЧ признал, что закон об иностранных агентах не соответствует требованиям Конвенции. При этом Правозащитный центр "Мемориал"* добросовестно указывал, что внесен в реестр НКО-иноагентов. "На протяжении нескольких лет государственные проверки не усматривали нарушений как в тексте маркировок, так и в том, что их нет в соцсетях. Но затем ПЦ "Мемориал"* привлекли к ответственности именно за отсутствие маркировок на интернет-ресурсах и в соцсетях, а также якобы неверное содержание маркировок на других материалах. Из-за того, что нет чётких определений и критериев, у властей есть неограниченная возможность толковать требования о маркировке и привлекать к ответственности", - говорится в публикации.

Также в жалобе указывается на нарушение статьи 4 протокола 7 Конвенции о праве повторно не привлекаться к суду. Так, "Мемориал"* ликвидировали в связи с тем, что его привлекали к административной ответственности за отсутствие маркировки об "иноагентстве", но ранее организацию уже привлекали к ответственности за отсутствие маркировки , тамким образом, ликвидация стала повторным наказанием разными судами за одно и то же нарушение.

Юристы в жалобе указали, что "Мемориал"* подвергся дискриминационному обращению — его необоснованно ликвидировали из-за иностранного финансирования и из-за отношения к власти, что нарушает статью 14 конвенции. Также в жалобе указывается на нарушение стьи 18 о пределах использования ограничений.