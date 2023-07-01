Жители села в Нагорном Карабахе столкнулись с нехваткой лекарств и продуктов

01 июля 2023, 18:34

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В карабахском селе Чанкатаг из-за дефицита автомобильного топлива возникли перебои с поставками продуктов и лекарств. Село регулярно подвергается обстрелам со стороны Азербайджана, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня житель села Чанкатаг Мартакертского района Зорий Аракелян сообщил, что при обстреле с азербайджанской стороны получил повреждения его дом. В результате обстрела повреждена крыша дома, заявила полиция Нагорного Карабаха.

Представители властей сообщили о регулярных обстрелах Чанкатага

В последние дни июня участились нарушения режима прекращения огня со стороны азербайджанских военных, обстрел велся по мирным жителям, в частности по работникам в полях и садах или по жилым домам, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник инфоштаба правительства Нагорного Карабаха.

"Обстрел в направлении мирных жителей с азербайджанских боевых позиций зафиксирован в Аскеранском, Мартунинском, Мартакертском районах. В некоторых полях и садах из-за обстрелов полностью прекращены сельскохозяйственные работы. В селе Чанкатаг обстрелами повреждены крыши домов в селе. Администрация общины взяла на себя восстановление этих повреждений", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, из-за дефицита топлива, возникшего в результате блокады, нет возможности отвезти в село необходимые стройматериалы и нужное количество жизненно важных продуктов.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на мосту через реку Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

В селе Чанкатаг работают школа, клуб, церковь, администрация, медпункт и торговые точки, но из-за блокады есть дефицит топлива, продуктов и лекарств, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации села.

Он отметил, что в общине проживают до 400 человек, или до 130 семей, в том числе около 80 детей. Люди основном занимаются сельским хозяйством – животноводством и земледелием. До блокады многие жители работали в горнодобывающих и строительных компаниях Мартакертского района, но сейчас они безработные и заняты собственным хозяйством.

В Чанкатаге наблюдается нехватка лекарств и продуктов

В селе возникли "проблемы гуманитарного характера", отметила заведующая сельским медпунктом Светлана Ихтирян. "У нас дефицит лекарств – уже заканчиваются запасы лекарств первой необходимости. Минздрав в последний раз выдал нам лекарства в начале июня. Заканчиваются болеутоляющие и жаропонижающие, [препараты] от давления и аллергии. С 15 июня, когда из-за блокады поставки лекарств в республику прекратились, я получила указание использовать лекарства экономно. А как это сделать, если у меня на учете старики, у которых множество старческих болячек. Также есть маленькие дети, которым надо витамины, питание, памперсы. Всё на исходе", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, те лекарства, которые Минздрав может предоставить, из-за дефицита топлива сильно запаздывают. "Мне уже страшно подумать, что если вдруг будет что-то серьезное с кем-то, а у меня нет необходимых лекарств или уколов. Из-за обстрелов старикам становится плохо, дети в стрессе. Недавно выслала анализы ребенка в Степанакерт, и у семилетней девочки обнаружили сахарный диабет, возникший на почве страха. Многим другим детям нужна психологическая реабилитация. Про родителей этих детей вообще не говорю – постоянно измеряю давление, а из-за отсутствия лекарств предлагаю чай из лечебных трав", - рассказала медработник, отметив, что "пока нет проблем с лекарствами от сахарного диабета, так как диабетики получают их на пару месяцев вперед".

Владелец торговой точки в селе Чанкатаг Гарник Акопян рассказал, что из-за дефицита топлива его магазин не имеет возможности получать продукты первой необходимости, которые выдаются по талонам. "Талоны получены, но нет товара. Если овощи и фрукты можно уже собрать в огородах, то подсолнечное масло, рис, гречку и крупы люди уже не могут купить, так как их нет в продаже. Опять же из-за дефицита бензина я не могу сам поехать в Степанакерт за товаром", - сказал Акопян корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что особенно остро стоит проблема отсутствия соли. "Если отсюда проезжает машина какая-то, я прошу в следующий раз привезти соль. Но, оказывается, в районе во многих общинах есть проблема с топливом и продуктами. А еще из-за [отсутствия] топлива мы, сельские жители, не можем отвезти овощи и фрукты в столицу или другие города чтобы продать на рынке. А сейчас у многих в огородах уже есть картошка, фасоль. У меня есть бурак и морковь, но я не могу их продать. Пока их не выкапываю, в надежде, что ситуация изменится к лучшему", - рассказал сельчанин.

Сельчане из-за регулярных обстрелов опасаются за жизни детей

Община находится под прямым прицелом нескольких боевых постов на высотах вокруг села, рассказала заведующая сельским клубом Наталья Шакарян. "В последние дни азербайджанская сторона более активно нарушает режим прекращения огня в направлении мирных жителей. В последние дни июня особенно сильный обстрел был по жилым домам, в результате чего были повреждены жилые дома в селе. Не могу сказать, что мы не боимся – как нормальные люди, мы все боимся и сильно опасаемся за детей. Но, в то же время, мы не хотим покидать свое село. Продолжаем жить, работать, учиться. У нас множество проблем из-за блокады, но вопрос безопасности для нас стоит на первом месте, и единственное [желание], чтобы эта проблема была решена", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Дом семьи Женьи Аракелян получил повреждения 22 июня в ходе обстрела с азербайджанских военных позиций. Женщина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что во время обстрела находилась дома, и когда началась стрельба, от звуков обстрела и попадания пуль по крыше и стенам ей стало страшно.

"Что я смогла сделать? Забилась в угол и стала ждать. Остальные члены семьи ушли по своим делам, и я молилась, чтобы они не прибежали под обстрелами мне на помощь", - рассказала Женья Аракелян.

Она добавила, что крышу удалось восстановить, так как это было необходимо сделать быстро из-за сезона дождей. "Мой муж и мой сын погибли во время первой и второй карабахских войн. Я желаю, чтобы их смерть, и смерть многих наших героев за нашу свободу не была бы напрасной. Мы желаем спокойной и безопасной жизни в нашем селе, и чтобы наши дети и внуки спали и играли спокойно", - сказала Аракелян.

Мать троих детей Елена Азизян также рассказала, что сильно переживает за детей, так как обстрелы бывают часто – стрельба ведется то в воздух, то по селу. "28 июня обстреляли ночью. Днем 22 июня вели обстрел по селу. Мы всей семьей находились в саду, собирали урожай шелковицы. Пришлось остановить работы. Долгое время опасалась отпустить детей во двор из укрытия. Потом узнали, что была повреждена крыша соседей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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