23 июня 2023, 09:49

Дом жителя карабахского села поврежден при обстреле

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При обстреле с азербайджанской стороны получил повреждения дом жителя села Чанкатаг, сообщила полиция Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня Минобороны Нагорного Карабаха сообщило, что военнослужащий Мгер Акопян получил ранение в Мартакертском районе в результате обстрела азербайджанскими военными. Минобороны Азербайджана возразило, что азербайджанские военные не открывали огонь в этом направлении.

Житель села Чанкатаг Мартакертского района Зорий Аракелян вечером 22 июня позвонил в дежурную часть райотдела полиции и сообщил, что с азербайджанской позиции велся беспорядочный огонь в направлении его дома, где находились он и его семья, сообщило сегодня МВД Нагорного Карабаха.

"Выехавший на место старший следователь выяснил, что около 13:30 часов (12.30 мск) с азербайджанских боевых позиций, расположенных вблизи села, велась стрельба из огнестрельного оружия по жилому строению Аракеляна. В результате была повреждена крыша дома. Размер ущерба уточняется", - говорится в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Информация об инциденте передана российским миротворческим силам, подчеркивается в сообщении.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 09.06 мск, не прокомментировало на своем сайте эту информацию.

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Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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