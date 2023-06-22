22 июня 2023, 15:38

Контрактник ранен в Нагорном Карабахе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военнослужащий Мгер Акопян ранен  в результате обстрела Мартакертского района азербайджанскими военными, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня Минобороны Азербайджана обвинило карабахских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Шушинском районе. Военное ведомство Нагорного Карабаха отвергло обвинение. 21 июня Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Мартакертском районе.

Нагорный Карабах сообщил  сегодня о нарушении  режима  прекращения огня Азербайджаном. "Около 13.00 (12.00 мск) вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении Мартакертского района с применением стрелкового оружия. В результате был ранен военнослужащий-контрактник  вооруженных сил Мгер Камоевич Акопян", - говорится в сообщении Минобороны Нагорного Карабаха.

Командование миротворческих войск Российской Федерации проинформировано о нарушении режима прекращения огня Вооруженными силами Азербайджана и ранении карабахского военнослужащего, подчеркивается в сообщении ведомства..

Минобороны Азербайджана  опровергло причастность азербайджанских военных к инциденту.

"Сообщение о ранении члена незаконного армянского формирования в результате обстрела, якобы совершенного подразделениями азербайджанской армии в направлении Агдеринского района 22 июня около 13:00 (12.00 мск), не соответствует действительности. Азербайджанские подразделения не открывали огонь в указанном направлении", - указано в сообщении.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Политологи оценили заинтересованность Баку и Еревана в новой эскалации", "Заявление Карабаха о мосте Аливор продолжило тренд обвинений в разрушениях памятников", "Работники Соткского рудника эвакуированы после обстрелов".

Автор: Алвард Григорян, Фаик Меджид источник: корреспонденты "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 июня 2023, 14:54

22 июня 2023, 14:12

22 июня 2023, 13:49

22 июня 2023, 13:23

22 июня 2023, 13:02

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи