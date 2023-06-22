Контрактник ранен в Нагорном Карабахе

22 июня 2023, 15:38

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Военнослужащий Мгер Акопян ранен в результате обстрела Мартакертского района азербайджанскими военными, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня Минобороны Азербайджана обвинило карабахских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Шушинском районе. Военное ведомство Нагорного Карабаха отвергло обвинение. 21 июня Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Мартакертском районе.

Нагорный Карабах сообщил сегодня о нарушении режима прекращения огня Азербайджаном. "Около 13.00 (12.00 мск) вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении Мартакертского района с применением стрелкового оружия. В результате был ранен военнослужащий-контрактник вооруженных сил Мгер Камоевич Акопян", - говорится в сообщении Минобороны Нагорного Карабаха.

Командование миротворческих войск Российской Федерации проинформировано о нарушении режима прекращения огня Вооруженными силами Азербайджана и ранении карабахского военнослужащего, подчеркивается в сообщении ведомства..

Минобороны Азербайджана опровергло причастность азербайджанских военных к инциденту.

"Сообщение о ранении члена незаконного армянского формирования в результате обстрела, якобы совершенного подразделениями азербайджанской армии в направлении Агдеринского района 22 июня около 13:00 (12.00 мск), не соответствует действительности. Азербайджанские подразделения не открывали огонь в указанном направлении", - указано в сообщении.

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