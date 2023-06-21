Минобороны Азербайджана обвинило Ереван и Степанакерт в обстрелах

21 июня 2023, 01:09

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Военные Армении обстреляли азербайджанских солдат в Нахчыванской автономной республике, а карабахские военные - в Шушинской области, сообщило военное ведомство Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", министерство обороны Армении во второй половине дня 20 июня сообщило, что армянские военные подверглись обстрелу на границе с Азербайджаном в Сюникской области.

Министерство обороны Азербайджана в своем телеграм-канале вечером 20 июня сообщило о том, что подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района (армянское название Ерасх - прим. "Кавказского узла") обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики. Обстрел длился примерно час с перерывами и велся из стрелкового оружия.

Ведомство также сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии в направлении Шушинского района, которые чуть позднее предыдущего случая совершили "члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы".

На сообщение военного ведомства Азербайджана отреагировало министерство обороны Нагорного Карабаха, которое назвало его "очередной дезинформацией", информирует телеграм-канал Artsakh Daily.

Минобороны Армении пока не отреагировало на сообщение военного ведомства Азербайджана.

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