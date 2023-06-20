20 июня 2023, 16:42

Армения заявила об обстреле на границе с Азербайджаном

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Армянские военные подверглись обстрелу на границе с Азербайджаном в Сюникской области, сообщило Минобороны Армении. 

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило об обстреле азербайджанскими военными позиций в Гегаркуникской области в ночь на 20 июня.

Азербайджанские вооруженные силы обстреляли армянские позиции в Сюникской области Армении, сообщило сегодня Минобороны Армении. Азербайджанские военные около 15.50 (14.50 мск) обстреляли армянские позиции, расположенные в направлении сел Срашен и Неркин Анд, говорится в сообщении ведомства. Минобороны Азербайджана на своем сайте и в соцсетях к 16.30 мск не прокомментировало это заявление  военного ведомства Армении.

"Кавказский узел" также писал, что 19 июня Армения заявила, что азербайджанские военные обстреляли стройплощадку металлургического завода в Ерасхе. Стрельбу на этом участке границы начали армянские военнослужащие, отметило Минобороны Азербайджана.

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Примечание:

"Армянские аналитики поспорили о рычагах дипломатического воздействия на Москву", "Азербайджанские историки призвали проверить состояние моста в Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в серии обстрелов".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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