Армения заявила об обстреле на границе с Азербайджаном

20 июня 2023, 16:42

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Армянские военные подверглись обстрелу на границе с Азербайджаном в Сюникской области, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило об обстреле азербайджанскими военными позиций в Гегаркуникской области в ночь на 20 июня.

Азербайджанские вооруженные силы обстреляли армянские позиции в Сюникской области Армении, сообщило сегодня Минобороны Армении. Азербайджанские военные около 15.50 (14.50 мск) обстреляли армянские позиции, расположенные в направлении сел Срашен и Неркин Анд, говорится в сообщении ведомства. Минобороны Азербайджана на своем сайте и в соцсетях к 16.30 мск не прокомментировало это заявление военного ведомства Армении.

"Кавказский узел" также писал, что 19 июня Армения заявила, что азербайджанские военные обстреляли стройплощадку металлургического завода в Ерасхе. Стрельбу на этом участке границы начали армянские военнослужащие, отметило Минобороны Азербайджана.

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