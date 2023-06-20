20 июня 2023, 08:28

Армения обвинила Азербайджан в обстрелах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат, расположенные в Гегаркуникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат минувшей ночью.

"20 июня в 00.20 [23.20 мск 19 июня] подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Кахакни (Гегаркуникская область, – прим. "Кавказского узла")", – сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

Сведения, распространенные армянской стороной не соответствуют действительности, заявило сегодня азербайджанское оборонное ведомство.

"Сообщение Министерства обороны Армении о будто бы обстреле 20 июня в 00.20 со стороны подразделений азербайджанской  армии из стрелкового оружия различного калибра позиций вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Гараиман (армянское название Кахакни, – прим. "Кавказского узла") не соответствует действительности", – сказано в сообщении ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 19 июня Армения заявила, что азербайджанские военные обстреляли стройплощадку металлургического завода в Ерасхе. Стрельбу на этом участке границы начали армянские военнослужащие, отметило Минобороны Азербайджана.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах на границе", "Работники Соткского рудника эвакуированы после обстрелов", "Азербайджан обвинил Армению в применении ударных дронов".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 июня 2023, 07:53

20 июня 2023, 07:29

20 июня 2023, 06:34

20 июня 2023, 05:41

20 июня 2023, 04:42

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи