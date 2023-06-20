Армения обвинила Азербайджан в обстрелах

20 июня 2023, 08:28

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Азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат, расположенные в Гегаркуникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат минувшей ночью.

"20 июня в 00.20 [23.20 мск 19 июня] подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Кахакни (Гегаркуникская область, – прим. "Кавказского узла")", – сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

Сведения, распространенные армянской стороной не соответствуют действительности, заявило сегодня азербайджанское оборонное ведомство.

"Сообщение Министерства обороны Армении о будто бы обстреле 20 июня в 00.20 со стороны подразделений азербайджанской армии из стрелкового оружия различного калибра позиций вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Гараиман (армянское название Кахакни, – прим. "Кавказского узла") не соответствует действительности", – сказано в сообщении ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 19 июня Армения заявила, что азербайджанские военные обстреляли стройплощадку металлургического завода в Ерасхе. Стрельбу на этом участке границы начали армянские военнослужащие, отметило Минобороны Азербайджана.

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