Адвокат сочла неправомерным решение закрыть процесс блогера Ноздринова

30 июня 2023, 17:41

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И.о председателя Новокубанского суда запретил посещение процесса журналиста Александра Ноздринова. Подобный запрет незаконен и мешает допросу свидетелей, рассказала адвокат Ноздринова.

Как писал "Кавказский узел", около 20 слушателей и вызванную защитой свидетельницу по решению руководства суда не пустили 21 июня на заседание по делу кубанского журналиста и блогера Александра Ноздринова, обвиняемого в дискредитации армии. Адвокат Ноздринова заявила о грубых нарушениях в процессе. Близкие Ноздринова связывают преследование с его гражданской позицией и заявляют о пристрастности суда, которому защита предоставила доказательства невиновности Александра. Ходатайство защиты об отводе судьи было отклонено.

Копию распоряжения Пиронкова, по которому суд закрыл возможность посещения процесса для посетителей 20 и 21 июня, опубликовал сегодня в своем Telegram-канале лишенный статуса адвокат из Краснодарского края Михаил Беньяш* . В ней в частности, указано, что запрет на посещение суда лицами, которые "не являются участниками судебного производства" был введен в связи с призывами блогера Марины Мелиховой прийти на заседание. Издание "Кавказ.Реалии"* сообщило сегодня, что запрет продлен на 29 июня, 5, 6 и 7 июля. Утром 21 июня стало известно, что силовики в Сочи задержали активистку Марину Мелихову по уголовному делу о дискредитации армии, в ее квартире прошел обыск. Незадолго до задержания Мелихова ранее в своем YouTube-канале анонсировала поездку в Новокубанск на заседание по делу Ноздринова. 22 июня суд арестовал ее на месяц.

Публику и свидетелей уже почти десять дней не пускают на процесс, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ноздринова Наталья Воливач. "То, что запрет продлили на вчерашнее заседание 29 июня, я знала – мельком прочла объявление и.о. председателя суда Пиронкова. А сегодня мне Олеся Панюжева (второй адвокат Ноздринова - прим. "Кавказского узла") сообщила, что запрет продлен еще и на 5, 6 и 7 июля. При этом мы сами знаем только, что будет заседание 5 июля, а про 6-7 – ничего. Но вот и.о. председателя видимо что-то знает", - заявила она.

Наталья Воливач назвала это распоряжение полностью незаконным. "Никакой суд не имеет права произвольно ограничивать посещаемость. Если суд принял официальное решение закрыть процесс, или его отдельные заседания, принимается специальный документ по этому поводу. Но это делается по очень ограниченному перечню случаев – государственная измена, показания несовершеннолетнего, половые преступления. Суд может удалять отдельных присутствующих (или всех) за нарушение порядка. Но так закрывать – это прямое вмешательство в судебную деятельность", - подчеркнула она.

По словам адвоката, из-за этих запретов с 21 июня в зал заседаний не пускают никого из публики, а свидетели "с трудом прорываются". "Люди часами стоят на жаре, а секретарь выходит в коридор и говорит, что там никого нет. Удалось допросить только двух свидетелей, которым удалось буквально прорваться в здание", - заметила она.

Воливач рассказала, что на заседаниях 22 и 29 июня прошел допрос Ноздринова и двух свидетелей. "Осталось допросить свидетелей, если те смогут явиться, потом стадия дополнений, потом судебные прения", - отметила адвокат.

Напомним, 14 марта в суде выступил эксперт Александр Исавнин, привлеченный к процессу адвокатами Ноздринова. По его мнению, есть основания полагать, что представленные обвинением доказательства "имеют признаки монтажа и фальсификации". Эксперт, в частности, обнаружил признаки монтажа в скриншотах публикаций, которые легли в основу дела Ноздринова.

В марте 2022 года у Александра Ноздринова, который вел YouTube-канал "Саня Новокубанск", прошел обыск, Ноздринов при задержании был избит. Сначала его арестовали по административному делу о неповиновении инспекторам ДПС, а затем поместили под стражу уже по уголовному делу. Поводом для уголовного дела стала публикация фотографии разрушенной многоэтажки в Киеве с подписью, содержащей критическую оценку действий российских военных. Ноздринов не признал вину.

"Кавказский узел" также писал, что Мелихова - сторонница "Граждан СССР"**. Ранее она была осуждена за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и отбыла больше двух лет заключения, освободившись только летом 2022 года. После освобождения активистка пожаловалась на насилие и нарушение прав в местах лишения свободы.

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