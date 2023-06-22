Суд по делу Ноздринова отказал свидетелю защиты в допуске на заседание

22 июня 2023, 00:59

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На заседание по делу кубанского журналиста Александра Ноздринова, обвиняемого в дискредитации армии, по решению руководства суда не пустили около 20 слушателей и вызванную защитой свидетельницу. Адвокат Ноздринова заявила о грубых нарушениях в процессе.

Как писал "Кавказский узел", журналист из Краснодарского края Александр Ноздринов обвинен по уголовному делу о дискредитации армии. Близкие Ноздринова связывают преследование с его гражданской позицией и заявляют о пристрастности суда, которому защита предоставила доказательства невиновности Александра. Ходатайство защиты об отводе судьи было отклонено.

На заседании 21 июня суд исследовал доказательства защиты, но все ходатайства адвокатов о приобщении к делу материалов были отклонены, рассказала «Кавказскому узлу» адвокат Ноздринова Наталья Воливач.

«К примеру, отказали в приобщении скриншотов, которые показывали, что (в официальных публикациях Минобороны России) нет опровержений информации, которую распространял мой подзащитный. Зато ходатайство прокурора о приобщении скриншотов было удовлетворено мгновенно. Перед окончанием судебного заседания прокурор и вовсе предложил сразу перейти к прениям, «забыв», что впереди еще допрос Ноздринова. Это был единственный раз, когда судья его не поддержала, заметив, что пока рано к этому переходить», - рассказала она.

По словам Воливач, за годы работы адвокатом она впервые столкнулась с такими грубыми нарушениями уголовно-процессуальных норм. «Отказали даже в требовании провести повторную психолого-лингвистическую экспертизу, поскольку в первый раз ее проводил человек, не имеющий права этого делать, не являющийся государственным судебным экспертом», - подчеркнула она. Адвокат предположила, что на следующем заседании 22 июня суд допросит Ноздринова.

На заседание по делу Ноздринова впервые не пустили никого из пришедших в суд слушателей, в зале разрешили присутствовать только его адвокатам. «Было согнано большое количество полицейских, казаков и было вывешено распоряжение и.о. председателя суда не пускать никого в зал заседания из-за некой Мелиховой, которая хотела приехать. В результате в зал не смог попасть вызванный нами свидетель. Он несколько часов ждал у здания, в секретарь суда, когда мы говорили, что свидетель ждет, выходила в коридор, возвращалась и заявляла суду, что никого там нет», - рассказала Воливач.

Утром 21 июня стало известно, что силовики в Сочи задержали активистку Марину Мелихову по уголовному делу о дискредитации армии, в ее квартире прошел обыск. Незадолго до задержания Мелихова Ранее в своем YouTube-канале анонсировала поездку в Новокубанск на заседание по делу Ноздринова.

Супруга подсудимого Екатерина Ноздринова подтвердила «Кавказскому узлу» слова адвоката, отметив, что ее по-прежнему не пускают на заседания по делу мужа. Она отметила, что не подавала ходатайств или обращений с просьбой допустить ее на процесс, так как уверена, что результат будет отрицательным.

«Собрались 20 человек, желавших прийти в суд, но никого не пустили из-за того на суд собиралась

приехать блогер Марина Мелихова. Против нее возбудили уголовное дело и запретили на два дня допускать кого-либо на заседания по делу Александра», - сказала Екатерина.

Мелихова собиралась делать сюжет о суде над Ноздриновым и призвала своих сторонников приехать в суд поддержать журналиста, пояснил «Кавказскому узлу» «Кавказскому узлу» друг подсудимого, блогер Дмитрий Бубенко.

«И.о. председателя суда выпустил распоряжение в связи с этим: запретить доступ в здание суда «лицам, не являющимся

участниками судебных разбирательств», а остальных, кроме адвокатов, пускать либо при наличии повестки в суд, либо по

разрешению судьи. Не пустили ни одного, руководство УВД лично контролировало пропуск в суд и выделило один

экипаж, чтобы следить за ситуацией. Потом выделили еще пятерых казаков, рядом еще были сотрудники ГАИ, полицейские регулярно проезжали мимо», - пояснил он.

Бубенко отметил, что ранее суд удалил его из зала до конца процесса без предварительного предупреждения из-за позы, в которой сидел блогер - он подпирал рукой голову.

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