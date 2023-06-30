Баку и Ереван заявили о прогрессе в мирных переговорах

30 июня 2023, 08:18

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На переговорах в США главы МИД Азербайджана и Армении достигли прогресса в обсуждении проекта мирного соглашения, но некоторые ключевые вопросы требуют дальнейшей работы, отчитались внешнеполитические ведомства об итогах очередного раунда переговоров.

Как писал "Кавказский узел", с 27 по 29 июня в Вашингтоне проходил новый раунд переговоров Армении и Азербайджана. 27 июня на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов обсудили вопросы безопасности в регионе и условия мирного соглашения.

Азербайджан продолжает блокаду Нагорного Карабаха, что является свидетельством отсутствия желания идти на компромисс в мирных переговорах в Вашингтоне, высказал мнение "Кавказскому узлу" армянский политобозреватель Акоп Бадалян. Перед встречей в Вашингтоне обострилась ситуация в зоне карабахского конфликта, это говорит о том, что у сторон сохраняются разногласия по ряду вопросов, в том числе по Карабаху, указал азербайджанский аналитик Тогрул Джуварлы.

На переговорах между министрами и их делегациями "достигнут дополнительный прогресс по проекту двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений", сообщил сегодня МИД Азербайджана, заявление которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В частности, достигнута договоренность «по дополнительным статьям проекта соглашения» и «сделан шаг к взаимопониманию» в целом по документу. «В то же время отмечена необходимость продолжения дополнительной работы по некоторым ключевым вопросам», - говорится в заявлении.

Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели очередной раунд переговоров 29 июня в Арлингтоне, штат Вирджиния. Кроме того, находясь в Вашингтоне, министры встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Оба министра выразили благодарность американской стороне за проведение переговоров между Азербайджаном и Арменией, сказано в заявлении.

МИД Армении подтвердил, что стороны "продолжили прогресс по проекту двустороннего соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений»". "Достигли договоренности по еще некоторым статьям и прогресса во взаимопонимании по проекту Соглашения, в то же время зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей работы. Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном и отметили свою приверженность продолжению переговоров", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Новости-Армения".

Азербайджану и Армении "еще предстоит проделать сложную работу на переговорах о мире", заявил Энтони Блинкен, подводя итоги нового раунда встреч глав МИД Азербайджана и Армении.

"Я высоко оцениваю дальнейший прогресс на пути к этой общей цели, заключающейся в выработке [мирного] соглашения, в том числе договоренности по некоторым дополнительным статьям, а также углубление понимания позиций [сторон] по остающимся вопросам. И осознание того, что проделать еще нужно трудную работу, чтобы попытаться достичь окончательной договоренности. Думаю, у всех есть ясное понимание, что, чем ближе мы подходим к достижению соглашения, тем сложнее в некоторых случаях это становится. Потому что по определению самые сложные вопросы оставляют напоследок", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Напомним, 1 июня в Кишиневе прошла пятисторонняя встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. На встрече обсуждались вопросы делимитации границы и подписания мирного договора между Баку и Ереваном, безопасности и прав жителей Карабаха, разблокировки коммуникаций в регионе, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. По его мнению, встреча была продуктивной.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку и Ереване отметили, что угрозы Алиева отдаляют подписание мирного договора, а переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

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