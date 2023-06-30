Мобилизованный с Кубани убит в военной операции

30 июня 2023, 07:25

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В военной операции на Украине погиб мобилизованный казак Владимир Закаблуцкий, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 153 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня представители властей сообщили о гибели Василия Долинского в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 152 бойцов из Краснодарского края.

В военной операции на Украине погиб Владимир Закаблуцкий, сообщил 29 июня Кавказский казачий отдел Кубанского казачьего войска, на публикацию которого обратило внимание 93.ru.

Владимир Закаблуцкий родился на Кубани в 1981 году, в 2014 году был принят в Белоглинское хуторское казачье общество, говорится в сообщении в телеграм-канале казачьего отдела.

"С 01.12.2018 г. нес службу в казачьей дружине по охране общественного порядка. 25.09.2022 г. был призван в ряды ВС РФ по частичной мобилизации. Героически погиб 18.06.2023 г. под селом Приютное Пологовского района Запорожской области при выполнении боевых задач", - указано в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 153 бойцов с Кубани.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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