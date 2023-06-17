Военный из Кущевского района погиб на Украине

17 июня 2023, 05:01

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В Среднечубуркском сельском поселении Кущевского района похоронен рядовой Василий Долинский, погибший в ходе спецоперации на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 152 жителей Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня стало известно о гибели на Украине туапсинца Владимира Зарубкина. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 151 жителя Кубани.

Руководство Районного исторического музея станицы Кущевская сообщило в соцсети "ВКонтакте" 15 июня о гибели в ходе спецоперации на Украине жителя Среднечубуркского сельского поселения Василия Долинского.

В сообщении говорится, что Долинский был похоронен на родине, ему было 43 года, он служил в звании рядового. Погиб 2 июня.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 152 силовиков из Краснодарского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 04.00 мск 17 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2098 жителей юга России, в том числе 1126 жителей СКФО и 972 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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