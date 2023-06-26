Три документальных фильма о карабахском конфликте вошли в программу фестиваля в Ереване

26 июня 2023, 05:48

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В Ереване завершился документальный фестиваль "МОСТ: свидетели", посвященный войнам. Три картины были посвящены карабахской тематике. Организаторы отметили невысокую посещаемость показов, связав ее с недостатками анонсирования мероприятия. Документальные фильмы, основанные на свидетельствах очевидцев вооруженных конфликтов, субъективны, но дают представление о произошедшем, отметили опрошенные "Кавказским узлом" зрители.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня в Ереване открылся документальный фестиваль "МОСТ: свидетели", на котором демонстрируются картины независимых армянских, украинских и российских режиссеров о войнах, основанные на документальных материалах.

В Ереване 25 июня завершился документальный фестиваль «МОСТ: свидетели». На закрытии фестиваля присутствовали около 50 человек, в основном мигранты из России, передает корреспондент «Кавказского узла».

Три документальных фильма на фестивале были посвящены карабахской тематике. Кроме того, ей были посвящены фотопроекты и чтение дневников свидетелей войны.

Фестиваль открыла картина военного корреспондента Вардана Ованнисяна «Истории людей во времена войны и мира» (2006). Ованнисян фиксировал повседневную жизнь солдат, врачей и мирных жителей, их мысли, идеи, порой – последние слова. 12 лет спустя военкор возвращается в Нагорный Карабах, чтобы попытаться найти ответы на вопросы войны и уроки мира.

Лента канадского документалиста Франсуа Жакоба «Под одним солнцем» вышла в прокат в мае 2020 года, за несколько месяцев до осенней войны. Картина рассказывает о восприятии конфликта в Армении и Азербайджане спустя 25 лет завершения Первой Карабахской войны.

Фильм Мери Мкртчян «История Дома» (2023) повествует о последствиях осенней войны в Нагорном Карабахе на жизнь мирных граждан. История Нарине – матери шестерых детей, которая в начале 1990-х нашла убежище в селе Ахавно, а после сдачи села в 2022 году была вынуждена искать новое место жительства.

Лента режиссера курдского происхождения Арины Аджу «Все дороги ведут в Африн» (2016) рассказывает о гражданской войне в Сирии. Аджу отправляется на север Сирии, чтобы встретиться с отцом, документируя свое путешествие.

Фильм Александры Симоновой «Сыграть Апокалипсис» (2022) снят по сюжету ролевой игры, которая проводилась в крымских бомбоубежищах в 2019 году. Фильм рассказывает о группе энтузиастов, которые исследовали различные версии будущего. После ядерной войны группа людей пытается выжить в бомбоубежище, сражаясь за ограниченные ресурсы, борясь с радиацией и монстрами глубоко под землей.

Картина Валерия Балаяна «Семейное дело», (Украина, 2019) рассказывает о трех семьях, живущих в разных областях на востоке Украины. В 2014 году они вступили в вооруженные силы Украины и участвовали в боевых действиях.

Действие картины Беаты Бубенец «Чечен» (2014) происходит во время Евромайдана и последующих событий в Крыму и на востоке Украины. Главный герой фильма Руслан участвовал в чеченской кампании, военных конфликтах в Абхазии и Приднестровье. На Украине он вступил в вооруженные силы.

Закрыл фестиваль фильм «Лики Войны» документалиста Антона Жарова. Картина посвящена событиям на Украине.

В фестивале были представлены также два спектакля. В основу постановки Александра Кудряшова «Пап, пока» легли воспоминания автора о своем отце, который воевал в Чечне. Спектакль Анастасии Патлай «В стеклянной банке. Голоса из России» о людях, которые придерживаются пацифистских взглядов.

Гостям фестиваля были презентованы фотопроекты «Когда дотла сгорает дом» Назик Арменакян, «Безадресная (фрагментированная) память» и «Иная граница, иная реальность» Пирузи Халапян, «Не твоя жизнь» Нелли Шишманян, «Вечная война» Татев Акопян. Был презентован зин «Diary» о трех украинских художницах, которые хотят осмыслить и понять опыт военных действий с помощью разных инструментов: письма, изображения, ведения дневника. Кроме того, состоялась презентация книги «Темная материя: Заметки о войне» Анаит Газарян в виде дневниковых записей двух армянок – Анаит и Гоар об осенней войне 2020 года в Нагорном Карабахе.

Главный редактор медиа-проекта «МОСТ», директор фестиваля Мария Утехина отметила низкую посещаемость показов. По ее мнению, это связано с тем, что организаторы поздно стали анонсировать событие в соцсетях.

«Кульминацией фестиваля стал показ канадского фильма «Под одним солнцем». Владелец площадки, на которой проходил фестиваль, воевал в Арцахе (Нагорном Карабахе), и он был разочарован, что в фильме звучала азербайджанская речь. Хотя фильм, который, к слову, запрещен к показу в Азербайджане, повествует о невозможности диалога между Арменией и Азербайджаном. Нас попросили остановить показ. И мы решили обсудить ситуацию, почему эту картину невозможно показать, почему люди так могут отреагировать. К нам подключился режиссер по видеосвязи, а продюсер ленты Анна Камай присутствовала на показе. В итоге развернулась полуторачасовая дискуссия. Снятие с показа хоть и стал неудачным, но важным моментом. Результат – ценный», - рассказала она «Кавказскому узлу».

Утехина считает, что главное, чтобы зритель смог изменить свой взгляд на войну, а не принять позицию той или иной стороны. По ее словам, важно показать историю людей, причастных к войне. «Думаю, что зрители узнали для себя что-то новое об этом конфликте. Медиа навязывают чужие мнения, ты начинаешь мыслить лозунгами. А когда слушаешь документальные свидетельства людей, видишь работу художников, которые придумывают новый словарь описания войны, пытаются объяснить, что такое война, и как получилось, что мы здесь оказались. Это главное», - подчеркнула директор фестиваля.

Режиссер Антон Жаров отвечая на вопрос корреспондента «Кавказского узла», какую сторону бы он выбрал, если бы была возможность снять фильм о карабахском конфликте, отметил, что это зависит не только от того, что вы хотите снять, но и от того, куда ты можешь попасть.

«Где ты окажешься, кто тебя будет сопровождать - все это оказывает влияние на фильм. Когда ты в окружении людей, которые воюют за свою страну, это откладывает отпечаток. И фильм будет за них, даже если попытаешься быть нейтральным. Но невозможно быть полностью нейтральным. Я бы выбрал сторону, которая ближе. Если бы мне предложили снять фильм о карабахском конфликте, я изучил бы историю вопроса. И, скорей всего, я бы снимал за Армению. Я бы снимал не за сторону, а снимал и показывал бы, что такое война в Арцахе (Нагорном Карабахе)», - заявил он.

Отставной военный Валерий Вотановский видел только фильм, закрывающий фестиваль. По его мнению, почерпнуть что-то новое из документального жанра сложно. «Однако получить субъективный взгляд можно. У каждого есть базовые познания, а фильм позволяет подчеркнуть эмоциональные черты. Полностью докопаться до истины документальное кино не позволяет. В нем нет конкретных фактов, нет вещественных доказательств, а только истории, страдание людей. Но документальное кино не должно ставить цель, кто виноват, документальное кино должно показывать античеловеческое лицо войны», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Григорий Жамгарян считает, что документальное кино, на первый взгляд, позволяет узнать для себя что-то новое об этом конфликте. «Но гонка с объективностью обречена на провал. Документальное кино – живой учебник, жанр свидетельства войны. Кто-то пишет текст, кто-то снимает материал. Это своего рода летопись, чтобы зафиксировать свидетельство. Другое дело - вопрос интерпретации», - пояснил он корреспонденту «Кавказского узла».

Арус Варданян на фестивале была два дня. Больше всего ее впечатлил фильм Вардана Ованнисяна. «Отсняты не просто кадры, из которых собран материал. Чувствуется полное понимание темы, проникновенность и профессиональная рука режиссера. В фильме реальные кадры войны, присутствие самого режиссера на войне. И, как финал, встреча со своими героями через несколько лет, их эмоции, воспоминания. Очень важно, что человек думает об одном и том же в окопах и в мирной жизни», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

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