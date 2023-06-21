Фестиваль документальных фильмов о войне открылся в Ереване

21 июня 2023, 06:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В рамках фестиваля "МОСТ: свидетели", который открылся в Ереване, будут показаны картины независимых армянских, украинских и российских режиссеров о войнах, основанные на документальных материалах. Также на фестивале будет проведена фотовыставка и зачитаны дневники свидетелей войн.

20 июня в Ереване открылся документальный фестиваль «МОСТ: свидетели», посвященный исследованию роли свидетеля на войне и самого феномена свидетельства во время войны. В рамках фестиваля будут показаны картины независимых армянских, украинских и российских художников, основанные на документальных материалах, а также театрализованные представления, фотовыставки и чтение переписок из дневников свидетелей войны, передает корреспондент «Кавказского узла», побывавший на открытии фестиваля.

Небольшой зал при Доме архитекторов Армении был полон. Фестиваль открылся фильмом режиссера Вардана Ованнисяна «Истории людей во времена войны и мира» (2006 год). Фильм на английском языке, а армянские диалоги сопровождаются английскими титрами. Лента о Карабахской войне 1992-1994 годов собрала около 100 человек, преимущественно мигрантов из России и Украины.

Картина рассказывает о добровольцах, сражавшихся за свободу и независимость Нагорного Карабаха. Военный корреспондент Вардан Ованнисян зафиксировал боевые действия, ранения и гибель ополченцев. Спустя 12 лет он вновь встретился со своими героями войны, чтобы узнать, как сложилась их жизнь.

Антон из Санкт-Петербурга больше года живет в Ереване. Россиянин впервые смотрел картину армянского режиссера.

«Мне кажется, что самое важное в фильме - размышление о том, как человек, оказываясь в сложных и экстремальных условиях, тем не менее, создает сильные связи и оказывать поддержку незнакомым, но связанным с ним общими целями и идеями, за которые они борются. И как эта их объединяющая сила противостоит деструктивному, ужасающему миру войны, несущей разрушение, смерть. В фильме есть фраза, что война ужасна, но если воюешь за свою родину, то войны не надо избегать, нужно воевать за свою землю», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Антон не был свидетелем войны, но картина, в которой много документальных кадров, перенесла, по его словам, зрителя непосредственно на передовую. «Режиссер смог сделать зрителя свидетелем. И это, безусловно, меняет мировоззрение. В фильме живые свидетельства, возможность увидеть биографию героев, как изменилась их жизнь, ведь она не стала прежней, так как остается определенный груз воспоминаний. И в этом отношении зритель становится свидетелем переживаний участника боевых действий, в этом есть важный урок. Тебя там не было, но ты перенимаешь всю атмосферу. Картина отлично справляется с этой задачей», - отметил петербуржец.

Анна из Еревана тоже видела картину впервые. По ее словам, кадры боевых действий не стали для нее открытием.

«В армянских семьях всегда говорят о войне, чтобы молодое поколение не забыло, через что пришлось пройти, чтобы осознать, за что боролись и за что нужно дальше бороться. Я опосредованно являюсь свидетелем войны. Во время войны 2020 года общество жило новостями с фронта, чем каждый мог помочь. Мы, будучи студентами, собирала продукты для солдат. Мы не были на фронте, но мы жили войной», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Даже если ты опосредованный свидетель войны, это если не сказывается на мировоззрении, то меняет отношение к жизни, считает жительница Еревана. «Ты начинаешь ценить жизнь, понимаешь, что она в любой момент может оборваться. Ты начинаешь жить, потому что не знаешь, проснешься ли завтра, в каких обстоятельствах проснешься. И этот фильм дал эту возможность. Ты понимаешь, что жизнь – прекрасна. И что кто-то когда-то дал тебе возможность жить», - подчеркнула Анна.

Елена Шевчук из Украины. Она впервые видела картину Вардана Ованнисяна.

«Первые выводы - что мир держится на плечах вот таких самоотверженных людей», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению Шевчук, война меняет мировоззрение человека, но каким образом - зависит от самого человека. «Мне кажется, что адекватный нормальный человек не может пройти мимо войны. Война – это боль, насилие, страдание, смерть. И реакция на это все – колоссальный стресс, это как маленькая смерть», - пояснила украинка.

Антрополог, главный редактор медиа-проекта "МОСТ", директор фестиваля Мария Утехина отметила, что посредством искусства проводят исследование нарративов, рассказывающих об идентичности человека во время войны.

«Исследование подразумевает изучение темы свидетелей войны и анализ документальных материалов, обработанных через искусство. Социальная антропология не интересуется большими обществами. Она не мыслит большими странами и нациями. И в этом, на мой взгляд, ценный фокус фестиваля. Здесь представлены личные свидетельства, личное восприятие через искусство. Нас интересует личный взгляд – как разные люди говорят о себе в разгар войны, что они видят», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Антрополог, куратор и модератор дискуссий фестиваля «МОСТ: свидетели» Наталья Гузеватая рассказала, что исследуют поэтику современного военного времени.

«Как поэтика формируется и манифестирует в работах художников постсоветского поколения, рожденных после развала СССР и ровесников своих независимых стран. И как художественные высказывания во время войны, на линии фронта формируют новую поэтику национальной самоидентичности», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

На запланированных лекциях, по ее словам, будет проводиться анализ колониальных исследований. «В деколониальной теории, раз уж говорим об анализе и исследовании, существует общепринятая точка зрения, что постсоветское пространство все еще находится в поиске рефлексии формировании собственной индивидуальной поэтики. И единственный способ делать – через личные истории, чтобы побороть имперскую идею одного большого нарратива. И это лучше всего делать через искусство», - пояснила она.

Завершится фестиваль 25 июня.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.