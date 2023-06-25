Освобождение Гварамии усилило раскол в "Грузинской мечте"

25 июня 2023, 08:24

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Помилованием гендиректора "Мтавари архи" Ники Гварамии власти Грузии хотели продемонстрировать Евросоюзу прогресс по исполнению условий для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС. Но решение о помиловании стало запоздалым из-за нежелания отдельных людей брать на себя ответственность. Освобождение Гварамии усилило раскол в рядах грузинской правящей элиты, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о помиловании директора телекомпании "Мтавари архи" Ники Гварамии, который был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. В тот же день Гварамия был освобожден. Помилование Гварамии предсказуемо и подтверждает курс Грузии на евроинтеграцию, но президент страны не объяснила обществу, почему она приняла это решение, указали грузинские аналитики.

Еврокомиссия обнародовала промежуточный отчет по исполнению властями Грузии 12 рекомендаций, выдвинутых стране для получения статуса страны-кандидата в члены Евросоюза. Согласно отчету, Грузия провела работу по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин, грузинские суды стали учитывать решения Европейского суда по правам человека, а омбудсменом стали назначаться независимые лица. Комиссия отметила, что семь из 12 условий выполнены частично, передал 22 июня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Решение президента Грузии Саломе Зурабишвили и о помиловании гендиректора телекомпании "Мтавари архи", принятое через несколько дней, после обнародования оценки Еврокомиссии действий Грузии по выполнению 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС, связано с желанием властей Грузии продемонстрировать прогресс по этому вопросу. Невыполнение властями Грузии всех рекомендаций связно с процессами внутри страны, считает аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Ираклий Менагаришвили.

"Есть недопонимание, есть неразбериха в информации, есть внутренние ссоры, которые выходят наружу", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

23 июня 2022 года Совет Евросоюза признал европейскую перспективу Грузии, власти ЕС предложили Грузии провести ряд реформ для того, чтобы получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен привела 12 пунктов, которые должна выполнить Грузия в рамках этих реформ. В числе шагов, которые должны предпринять власти Грузии, фон дел Ляйен назвала свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью, а также проведение так называемой деолигархизации.

Для правительства Грузии и правящей партии "Грузинская мечта" промежуточная оценка Еврокомиссии стала "холодным душем". У властей Грузии остается мало времени для выполнения рекомендаций ЕС, отметил аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Валерий Чечелашвили.

"При наличии политической воли одного месяца достаточно для того, чтобы принять нормальные законы парламентом для выполнения всех 12 пунктов. Есть проблема – одна из них плюрализм медиа, свобода медиа. Для принятия решения о помиловании, наверное, была и эта причина. Зурабишвили приняла справедливое решение, но несколько запоздалое. Это необходимо, но не достаточное условие для получения статуса", – пояснил аналитик корреспонденту "Кавказского узла".

На невыполнении 12 рекомендаций Евросоюза также сказывается и то, что некоторые люди, находящиеся у власти в Грузии, некомпетентны. Они перекладывают ответственность за свои ошибки на других, в том числе и на оппозицию. В случае не получения страной статуса страны-кандидата, "Грузинской мечте" будет нанесен серьезный удар по репутации, добавил Чечелашвили.

"Это будет очень серьезный удар по репутации и имиджу "Грузинской мечты" в преддверии парламентских выборов. Согласно социологическим опросам, примерно 65% избирателей не поддерживают ни одну из действующих политических партий. И эта цифра увеличится за счет тех, кто поддерживает "Грузинскую мечту". Партия ставит себя в очень сложное положение", – объяснил аналитик.

Причиной помилования президентом Грузии Ники Гварамии является отсутствие политической воли из-за нежелания ограничивать свою власть в рычагах влияния и контроля, считает аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Георгий Бардидзе.

"Условия Евросоюза предусматривают, какие реформы, которые с точки зрения [миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта"] Бидзины Иванишвили и его власти ослабило бы его контроль над реальной политикой над ветвями власти, которые он смог себе успешно подчинить. Это указывает, что они не готовы ослабить свой тотальный контроль над страной над политикой, над ветвями власти, которые сохраняются путем несправедливого и подчиненного суда, такой системы выборов", – сказал Бадридзе корреспонденту "Кавказского узла".

Помилование Гварамии, также как и то, если третьего президента Грузии Михаила Саакашвили освободят из заключения, не решат фундаментальных проблем. При этом представители "Грузинской мечты" ранее уверяли население в выполнении всех пунктов условий ЕС. При этом власти и правящая партия восприняли враждебно помилование Гварамии, что контропродуктивно и идет вразрез с евроинтеграцией страны, добавил аналитик.

"Это демонстрирует, что поляризация исходит из позиции правительства, позиции Бидзины Иванишвили. Нет никаких усилий для снижения градуса поляризации, но и правительство само ответственно за нагнетание обстановки", – сказал Бадридзе.

Напомним, по версии следствия, в результате злоупотребления полномочиями со стороны Гварамии компания "Рустави-2" не смогла получить около 6,8 миллиона лари (около 2,3 миллиона долларов). Сам Гварамия доводы следствия раскритиковал, заявив, что часть обвинений опровергается имеющимися документами.

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