Аналитики оценили помилование Ники Гварамии президентом Грузии

24 июня 2023, 09:34

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Помилование директора телекомпании "Мтавари архи" Ники Гварамии президентом Грузии Саломе Зурабишвили предсказуемо и подтверждает курс страны на евроинтеграцию, но президент не объяснила обществу, почему она приняла это решение, указали грузинские аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", 22 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила о помиловании директора телекомпании "Мтавари архи" Ники Гварамии, который был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. В тот же день Гварамия был освобожден.

Решение Саломе Зурабишвили не было для неожиданным, но причины непонятны, заявила 23 июня в эфире телеканала "Рустави 2" член движения "Сила народа" Эка Сепашвили, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольски. "Решение, принятое Саломе Зурабишвили, неуважение к общественности, которое все еще ждет от нее объяснений", – сказал 23 июня в эфире телеканала "Общественный вещатель" Вольски, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Помилование Гварамии стало сигналом для журналистов Грузии, считает бывший депутат от Республиканской партии, лектор университета Ильи Тамар Кордзаия. "Президент Грузии приняла важное государственное решение. Его решение действительно дает надежду каждому журналисту", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Президент Грузии приняла решение помиловать Нику Гварамию исходя из государственных интересов страны, считает член "Единого национального движения" Леван Бежашвили.

"Президент приняла ответственное, современное решение. Президент руководствовалась Конституцией Грузии, государственными интересами, интересами, связанными с европейской перспективой Грузии, и поэтому приняла это ответственное решение", – сказал 23 июня в эфире телеканала "Мтавари архи" Бежашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, по версии следствия, в результате злоупотребления полномочиями со стороны Гварамии компания "Рустави-2" не смогла получить около 6,8 миллиона лари (около 2,3 миллиона долларов). Сам Гварамия доводы следствия раскритиковал, заявив, что часть обвинений опровергается имеющимися документами.

Ранее к Саломе Зурабишвили с призывом помиловать Гварамию обращались омбудсмен Грузии, депутаты Европарламента и международные правозащитные организации, также участники акций протеста требовали его помилования. Ника Гварамия отбывал срок заключения в течение одного года и одного месяца.

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