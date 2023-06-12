Активисты сочли обоснованным недовольство каспийчан состоянием парков

12 июня 2023, 14:46

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Претензии жителей Каспийска к чиновникам из-за плохого состояния парков и детских площадок обоснованны, поскольку власти уделяют недостаточно внимания этой проблеме, указали местные активисты. Владельцы детских площадок несут ответственность за их состояние и безопасность людей, напомнил юрист.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня была опубликована жалоба жителя Каспийска на плохое состояние детской площадки в городском парке. Пользователи соцсети отметили в комментариях, что дети могут получить травмы, играя на детских площадках с изношенными сооружениями.

Власти города уделяют недостаточно внимания состоянию зон отдыха в парках, считает активистка движения «Каспийск – наш город» Светлана Багмет. "Проблема там в том,что нужен постоянный контроль. Так, по поливам деревьев и остальным жалобам в мэрии реагируют. В парке на Акулиничева качели пока целые. Там, где львы были, там и деревья сохнут и качели сломаны", - рассказала Багмет корреспонденту "Кавказского узла".

По ее данным, после публикации в соцсетях о состоянии парка один из местных депутатов пообещал восстановить детскую площадку.

Детская площадка, о которой рассказали в соцсетях, находится в парке имени Халилова, рядом с "Русгидро" и рестораном «Бриз», пояснил корреспонденту «Кавказского узла» активист движения «Каспийск – наш город» Расул.

"Детская площадка в парке Халилова в свое время была построена меценатами. Содержание этой зоны было поручено МБУ «Зеленый город». Складывается впечатление, что мэрия отстранилась от содержания детских площадок в парках, переложив обязанности на меценатов", - поделился мнением Расул.

Жительница Каспийска Анна пожаловалась, что в городе мало обустроенных детских площадок. "Недалеко от нашего дома, в сквере на углу улиц Ленина и Кавказской, частный инвестор благоустроил территорию. Посадили сосны, которые высохли. Там есть детская площадка. Как везде, крашеная фанера, соединенная огромными выступающими болтами и гайками, невысокая горка, качели. Все эти «благоустройства» выглядят очень убого", - сказала Анна корреспонденту «Кавказского узла».

За состояние и безопасность детских площадок несут ответственность структуры, у которых они находятся на балансе: за частные площадки – частные лица, за муниципальные – администрация города, за детские площадки на территории многоквартирных домов – управляющая компания или ТСЖ, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Рустам Ахмедов.

"Требования к безопасности детских площадок указаны в соответствующих ГОСТах. В частности, на конструкциях не должно быть выступающих компонентов оборудования с заостренными концами, неровных поверхностей, выступающие концы болтов должны быть закрыты", - сказал он.

Юрист отметил, что за безопасностью детей должны также следить и родители, в том случае, если ребенок нарушил правила посещения площадки или залез туда, куда запрещен допуск детям, а также в других случаях. "Владелец площадки несет ответственность в случае, когда ЧП произошло из-за нарушения правил установки или обслуживания аттракционов, горок, качелей и других конструкций", - сказал Рустам Ахмедов.

В случае происшествия родителям необходимо подать жалобу в свободной форме к владельцу площадки – администрации города или управляющей компании, добавил юрист.

Напомним, в Каспийске проблема с плохим состоянием общественных мест носит системный характер. Кроме того местные жители ранее жаловались и на проблему с вандализмом. Так, 8 мая в соцсетях был опубликован ролик, автор которого заявил, что в одном из скверов Каспийска вандалы сломали лавочки, а сам сквер пришел в упадок из-за того, что чиновники не следят за ним. Пользователи соцсети потребовали от властей найти и наказать виновных.

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