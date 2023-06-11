Сравнение военных с героями Толкина обошлось штрафом для жителя Дагестана

11 июня 2023, 23:50

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Суд счел дискредитацией вооруженных сил России сообщения в мессенджере, в которых житель Дагестана сравнил военнослужащих армии и ЧВК "Вагнер" с героями романа Джона Рональда Толкина "Властелин колец"

Как сообщал "Кавказский узел", статья о дискредитации вооруженных сил России в Кодекс административных нарушений была введена 4 марта 2022 года, после чего жители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов стали привлекаться к ответственности. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием, обратили внимание юристы.

Гид Роман Обухов из Ахтынского района Дагестана обвинен в дискредитации армии из-за отправленных в мессенджере сообщений, в которых негативно охарактеризовал военнослужащих, информировало 11 июня издание "Кавказ.Реалии"*.

В суде Обухов признал вину, что суд счел смягчающим обстоятельством. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей,говорится в решении, опубликованном на сайте Ахтынского райсуда.

"Кавказский узел" также писал, что силовики в Дербенте составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Рамиля Ахмедова. 4 июня Кировский суд Махачкалы вернул дело Тимура Талканова, обвиняемого в дискредитации армии, в полицию. После устранения недостатков оно вновь поступило на рассмотрение суда.

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