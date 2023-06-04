04 июня 2023, 02:12
Дело махачкалинца Талканова поступило на повторное рассмотрение в суд
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Кировский суд Махачкалы вернул дело Тимура Талканова, обвиняемого в дискредитации армии, в полицию. После устранения недостатков оно вновь поступило на рассмотрение суда.
Как писал "Кавказский узел", в мае стало известно, что дело жителя Махачкалы Тимура Талканова о дискредитации российских военных дошло до суда.
Дело махачкалинца Тимура Талканова, обвиняемого в дискредитации российской армии, было возвращено в полицию для устранения недочетов, пишут 3 мая "Кавказ.Реалии"*.
В карточке дела на сайте суда указано, что дело было возвращено из-за "составления протокола и оформления других материалов дела неправомочным лицом".
После устранения нарушений дело Талканова вновь поступило на рассмотрение того же Кировского районного суда. Дата судебного заседания пока не указана.
Напомним, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.
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Автор: "Кавказский узел"