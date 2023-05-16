Махачкалинец обвинен в дискредитации армии

16 мая 2023, 10:46

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Дело Тимура Талканова о дискредитации российских военных дошло до суда в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

Тимур Талканов обвинен в дискредитации армии. Его дело поступило в Кировский суд Махачкалы, написали "Кавказ-Реалии"* 15 мая.

В карточке дела на сайте суда подробностей не сообщается.