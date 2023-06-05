Дербентец обвинен в дискредитации армии

05 июня 2023, 07:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики в Дербенте составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Рамиля Ахмедова.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации военных на жителя Дербента Рамиля Ахмедова. Дело передано в местный городской суд, сообщили 4 июня "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом не уточнило, за что именно составлен протокол на Ахмедова и не привело подробностей по его делу.

В карточке на сайте Дербентского городского суда уточняется, что протокол на Ахмедова составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Иных сведений по делу не приведено.

Комментариев от Рамиля Ахмедова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 4 июня Кировский суд Махачкалы вернул дело Тимура Талканова, обвиняемого в дискредитации армии, в полицию. После устранения недостатков оно вновь поступило на рассмотрение суда.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.