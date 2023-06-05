05 июня 2023, 07:38

Дербентец обвинен в дискредитации армии

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Силовики в Дербенте составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Рамиля Ахмедова.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации военных на жителя Дербента Рамиля Ахмедова. Дело передано в местный городской суд, сообщили 4 июня "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом не уточнило, за что именно составлен протокол на Ахмедова и не привело подробностей по его делу.

В карточке на сайте Дербентского городского суда уточняется, что протокол на Ахмедова составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Иных сведений по делу не приведено.

Комментариев от Рамиля Ахмедова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 4 июня Кировский суд Махачкалы вернул дело Тимура Талканова, обвиняемого в дискредитации армии, в полицию. После устранения недостатков оно вновь поступило на рассмотрение суда.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 июня 2023, 06:44

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