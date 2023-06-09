Верховный суд Кабардино-Балкарии утвердил приговор Мурадину Мисирову

09 июня 2023, 20:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор главному инженеру филиала "РусГидро" в Кабардино-Балкарии Мурадину Мисирову о штрафе в 70 тысяч рублей за превышение полномочий. Суд проигнорировал доказательства невиновности Мисирова, приговор будет обжалован, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта 2021 года Верховный суд Кабардино-Балкарии в ответ на просьбу прокурора отменил оправдательный приговор главному инженеру филиала ПАО "РусГидро" Мурадину Мисирову и вернул дело в Чегемский райсуд на новое рассмотрение. Апелляционная инстанция указала, что при вынесении приговора не были учтены все обстоятельства, которые могли "существенно повлиять на оценку обоснованности предъявленного обвинения", и что суд не назвал "мотивы, по которым те или иные доказательства отвергнуты". Новое рассмотрение дела Мисирова началось в суде 11 мая 2021 года. Представитель потерпевшей стороны в суде заявил, что Мисиров не превысил полномочий и не причинил ущерба компании. 3 июня 2021 года Чегемский райсуд отклонил ходатайство гособвинителя, требовавшего отстранить Мисирова от исполнения обязанностей главного инженера филиала "Русгидро" в Кабардино-Балкарии .

Мурадин Мисиров в июле 2017 года был арестован и обвинен в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, Мисиров, исполняя обязанности директора филиала "РусГидро", подписал акт о приемке дефектного трансформатора, и подрядчику были перечислены более 3,7 миллиона рублей. Трансформатор в итоге вышел из строя и был заменен на новый, с подрядчика была взыскана неустойка, а Мисирову инкриминировалось причинение ущерба "РусГидро". Представители "РусГидро" сообщали в суде, что действия Мисирова не причинили вреда компании, а имел место гарантийный случай. Они просили оправдать его и дать ему возможность работать, и 28 декабря 2020 года Чегемский райсуд не нашел состава преступления в действиях Мисирова. "Кабардино-Балкарский филиал ПАО "РусГидро" располагается в Нальчике, следует из информации на сайте компании.

23 марта Мисиров был признан Чегемским судом виновным в превышении должностных полномочий, и ему был назначен штраф в размере 70 000 рублей. В связи с истечением срока давности суд освободил его от наказания. Подсудимый и его защита не согласились с приговором и обжаловали его в Верховном суде Кабардино-Балкарии, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мисирова Султан Мазуков.

По мнению Мазукова, Чегемский районный суд буквально подгонял материалы дела под обвинительный приговор. В частности, в апелляционной жалобе (имеется в распоряжении "Кавказского узла") он указал, что в приговоре говорится об отсутствии "комплексного опробования трансформатора", хотя при замене одного трансформатора на другой это не требуется, так как такое действие подразумевает проверку совместной работы нескольких энергообъектов. "Само выражение "комплексное опробование трансформатора" - это изобретение обвинения, поддержанное судом, так как такое опробование просто невозможно", - отметил адвокат.

Защита также опровергла вывод суда о том, что до 16 августа 2018 года силовой трансформатор не вводился в эксплуатацию и не функционировал. "В этом случае суд противоречит сам себе, так как в том же приговоре говорится, что в 2016 году ГЭС-3 с участием силового трансформатора была выработана электроэнергия стоимостью 2 140 846 рублей", - указано в жалобе.

Адвокат подчеркнул, что суд не принял во внимание многочисленные документальные доказательства, которые свидетельствовали об отсутствии вины Мисирова, и не упомянул их в приговоре. "Показания свидетелей, которые подтвердили в суде своевременность и полноту выполненных работ по установке трансформатора, суд включил в число доказательств виновности подсудимого. Показания еще двух свидетелей в приговоре не приведены, а одного свидетеля приведены в измененном виде", - указывал адвокат в жалобе. Кроме того без внимания были оставлены выводы двух комплексных судебных экспертиз, подтвердивших отсутствие ущерба компании, говорится в апелляции.

Однако Верховный суд Кабардино-Балкарии на заседании 6 июня оставил приговор в силе. Защита готовит жалобу в Пятый кассационный суд, сообщил Мазуков.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.