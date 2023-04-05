Суд в Нальчике удвоил компенсацию фермеру Кардановой за уголовное преследование

05 апреля 2023, 14:52

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Апелляционная инстанция увеличила с 500 тысяч до миллиона рублей размер компенсации морального вреда фермеру из Нартана Джульетте Кардановой, оправданной по делу о мошенничестве при получении субсидий. Карданова назвала справедливым решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля 2022 года Верховный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил жалобу фермера из Нартана Джульетты Кардановой на второй приговор Чегемского райсуда, признавшего ее виновной в подделке документов. Апелляционная инстанция оправдала Карданову с правом на реабилитацию.

В 2018 году Джульетта Карданова была обвинена в мошенничестве при получении субсидий на создание фермерского хозяйства. Чегемский райсуд в 2020 году признал ее виновной в подделке документов, оштрафовал на 40 тысяч рублей, но из-за истечения срока давности освободил от ответственности. Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение. В ноябре 2021 года Чегемский райсуд вновь признал Карданову виновной и оштрафовал на 20 тысяч рублей, однако в связи с истечением срока давности освободил от уплаты штрафа.

Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес определение об увеличении суммы компенсации морального вреда Джульетте Кардановой до миллиона рублей. Решение было оглашено 29 марта, но выдано на руки Кардановой только сегодня, сообщила Карданова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Джульетты Кардановой, после того, как суд признал ее право на реабилитацию, она обратилась в Чегемский райсуд с гражданским иском о компенсации морального вреда. 22 декабря 2022 года суд назначил ей компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Решение районного суда было обжаловано в Верховном суде Кабардино-Балкарии. Комментируя его решение, Джульетта Карданова сказала, что благодарна общественности, которая поддерживала ее.

"Мое уголовное преследование продолжалось четыре года. За все это время я пережила очень много тягот и лишений, лишилась здоровья, понесла репутационные потери. Это все ничем не компенсируешь. Но все равно я рада, что справедливость восторжествовала. И благодарю людей, которые меня все это время поддерживали. В частности, я очень благодарна светлой памяти Жантемиру Губачикову за ту профессиональную и человеческую поддержку, которую он мне оказывал", - сказала Карданова.

Правозащитник Жантемир Губачиков умер 24 ноября 2021 года. Он был известен как активный защитник интересов сельчан, фермеров и сельхозпроизводителей.

Напомним, оправдательный приговор Джульетте Кардановой стал прецедентом и обнадежил других фермеров, которые также ведут судебные тяжбы, защищая свои права, заявили в апреле 2022 года в Союзе промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарии. Юрист организации отметил, что прокуратура республики изменила свою позицию по отношению к фермерам в последние годы.

Ранее, в мае 2016 года, прокуратура Кабардино-Балкарии заявила, что мошенничество при получении субсидий стало одним из основных видов экономических преступлений в республике. Как отметило тогда ведомство, всего в 2015-2016 годах было выявлено 15 фактов хищения бюджетных средств в области выделения субсидий министерством сельского хозяйства на общую сумму 30,5 млн рублей.

Проблема отчасти заключается в том, что процедура выделения субсидий в сельском хозяйстве очень усложнена, сообщил тогда же адвокат Виктор Черкесов "Кавказскому узлу".

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