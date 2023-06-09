Дмитрий Новиков отказался в суде признать вину

09 июня 2023, 02:16

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Дмитрий Новиков находится безосновательно под стражей два года заявили его адвокаты в суде, где начался процесс по делу бывшего сочинского судьи. Сам Новиков заявил, что дело против него возбуждено по мнимому поводу и сфальсифицированным основаниям.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший судья Хостинского районного суда Сочи, адвокат Дмитрий Новиков был задержан в Москве 5 июня 2021 года по подозрению в покушении на посредничество при передаче взятки. Позже на допросе он заявил о ложном доносе клиента, которому он озвучил стоимость своих услуг. 7 июня 2021 года Новиков был помещен под стражу. 24 апреля адвокаты Новикова выступили против его этапирования в суд Ессентуков из Новороссийска, так как оно негативно скажется на его здоровье. 15 мая адвокаты Новикова сообщили, что состояние его здоровья ухудшилось.

Судья Хостинского районного суда Сочи Дмитрий Новиков был обвинен в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ), препятствовании осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ) и вынесении заведомо неправосудных решений (часть 1 статьи 305 УК РФ). 6 июля 2018 года суд в Ростове-на-Дону признал его виновным, но освободил от назначенного наказания из-за истечения сроков давности. Своей вины Новиков не признал и связал приговор с тем, что разоблачал криминальные связи судей, следователей и прокуроров. В январе 2019 года Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила Новикова статуса "судья в отставке". Ранее, в апреле 2010 года, Квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края лишила Дмитрия Новикова статуса судьи, изменив формулировку увольнения в 2008 году с добровольной отставки на увольнение в связи с лишением статуса судьи. Спустя год решение КСС о досрочном прекращении полномочий Новикова было отменено.

Первое судебное заседание по существу дела бывшего судьи Хостинского районного суда Сочи Дмитрия Новикова, который по подсчетам адвокатов, находится под стражей ровно два года, состоялось 8 июня.

«Он сегодня лично присутствовал по конференц связи из СИЗО-2 города Пятигорска. Суд проходил с 10 до 17 часов в городском суде Ессентуков. Судья разрешил вести видеосъемку заседания. Было заслушано обвинительное заключение прокурора, а также возражения самого Дмитрия Новикова по ВКС и его шести адвокатов », -рассказала о событиях дня адвокат Анна Половинская.

По ее словам, необходимая медпомощь ее подзащитному так и не оказывается. «У него сильные боли от камней в почках, здоровье ухудшается из-за того, что нет необходимого лечения, нет возможности вести здоровый образ жизни. Он находится два года в изоляции. Несправедливое обвинение ведет к депрессии, но он старается держаться. Нам удалось добиться, чтобы его не этапировали и он находился в Пятигорском СИЗО. Это единственный плюс», - рассказала Анна Половинская.

Все шесть адвокатов, которые были сегодня на суде, зачитали свои возражения на обвинение с требованием оправдательного приговора. «Сам Дмитрий Новиков выступил с речью, где так же говорил о непризнании им вины», - подчеркнул адвокат Новикова Олег Решетняк.

"Уголовное дело возбуждено незаконно и необоснованно, по мнимому поводу и сфальсифицированным основаниям. Полагаю, что руководителя следственного управления ввели в заблуждение посредством предоставления не соответствующей действительности информации, основанной на мнимых признаках покушения на преступление", - заявил Новиков в своей речи (копия речи есть в распоряжении "Кавказского узла").

"С обвинением я ознакомился, свою вину в предъявленном мне обвинении я не признаю. Сущность предъявленного обвинения не разъяснена и не понятна", - заявил Новиков. ОН обратил внимание, что в материалах дела, когда речь идет о передаче денег, вообще не следует, сколько денег (муляжей, макетов или сувенирной продукции) передавали участники дела друг другу. "Деньги (или их имитация) следствием не изымались. Есть лишь фотография двух купюр по 5 тысяч рублей и одной имитации купюры (т.е. максимум 15 тыс.руб.)" - заявил Новиков.

Утверждение о посредничестве во взяточничестве в отсутствие взяткодателя и взяткополучателей, а также самого события преступления не возможно, обратил внимание Новиков.

"Отсутствие события преступления исключает возможность соучастия в нем", - сказал Новиков.

Следующее заседание назначено на 10.00 14 июня.

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