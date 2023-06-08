Темирхан Амаханов и его адвокаты удовлетворены приговором силовикам

08 июня 2023, 09:53

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Адвокаты Темирхана Амаханова довольны решением суда, приговорившего избивших жителя Дербента силовиков к лишению свободы, и обжаловать его не планируют. Сам Темирхан Амаханов рассказал, что до сих пор испытывает проблемы со здоровьем, несмотря на то, что после избиения прошло уже шесть лет.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Дербенте признал виновными силовиков Гасана Адалова и Магомеда Юнусова в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю Темирхану Амаханову и приговорил их к четырем годам заключения.

В апреле 2016 года в дом жителя Дербента Темирхана Амаханова ворвались двое полицейских. Дербентец рассказал, что силовики напали на него, а когда он стал защищаться, один из них сделал три выстрела из пистолета. Спустя год силовики доставили его в отдел, где избили так, что Амаханову пришлось удалить селезенку. Несколько лет Амаханов пытался возбудить уголовное дело против этих сотрудников, и только в 2019 году после неоднократных жалоб на бездействие следователя полицейских привлекли за превышение должностных полномочий. 1 апреля 2022 года дело в отношении двух силовиков дошло до суда.

«Я думаю это достаточно и обжаловать не вижу смысла», - прокомментировала корреспонденту "Кавказского узла" решение суда адвокат Амаханова Надежда Бородкина.

Тем не менее, представитель потерпевшего уверена, что это не конечный результат и сторона обвиняемых будет обжаловать приговор, а само разбирательство продолжится в апелляционной инстанции. На время следствия обвиняемые силовики не находились под стражей, мерой пресечения была избрана подписка о невыезде. Если бы в отношении силовиков с самого начала следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то суд ограничился бы более мягким решением, считает Бородкина.

В суде была оглашена резолютивная часть решения. Мотивировочную часть судебного решения еще не получили, пояснила адвокат.

У сторон, согласно действующим законодательным нормам, на обжалование приговора есть 15 дней с момента оглашения резолютивной части, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» также представляющий интересы Амаханова адвокат Арсен Шабанов.

Он также уверен, что противоположная сторона оспорит приговор и разбирательство перейдет в следующую – апелляционную инстанцию. «Они не были согласны с решением суда. Судя по их позиции, они должны будут обжаловать, потому что в суде они доказывали свою невиновность», - предположил Шабанов.

Как рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сам Темирхан Амаханов, он периодически проходит курсы реабилитации после полученных в результате избиения силовиками травм. «Здоровья до сих пор нет. Я анализы сдал опять ложусь в больницу», - рассказал Амаханов. Такие курсы реабилитации он повторяет каждые шесть-семь месяцев.

По его словам, сами силовики во время суда и следствия не пытались пойти на примирение, наоборот от них звучали только агрессивные высказывания. «Они как меня только не обзывали и кляузником, и другими словами. Они испугом хотели взять меня», - рассказал Амаханов.

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