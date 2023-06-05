Темирхан Амаханов добился наказания силовиков за тяжкий вред здоровью

05 июня 2023, 13:29

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Суд в Дербенте признал виновными силовиков Гасана Адалова и Магомеда Юнусова в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю Темирхану Амаханову и приговорил их к четырем годам заключения.

Как сообщал "Кавказский узел", по словам жителя Дербента Темирхана Амаханова, в апреле 2016 года в его дом ворвались двое полицейских. Дербентец рассказал, что силовики напали на него, а когда он стал защищаться, один из них сделал три выстрела из пистолета. Несколько лет Амаханов пытался возбудить уголовное дело против этих сотрудников, и только в 2019 году после неоднократных жалоб на бездействие следователя полицейских привлекли за превышение должностных полномочий. 1 апреля 2022 года дело в отношении двух силовиков дошло до суда.

Дербентский городской суд признал виновными сотрудников МВД Гасана Адалова и Магомеда Юнусова и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также Адалову и Юнусову суд запретил работать в госорганах в течение двух лет, передало сегодня "Новое дело".

В карточке на сайте Дербентского городского суда указано, что Адалов и Юнусов обвинялись по части 3 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (предусматривает до 10 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла") и части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" (предусматривает до 10 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

Комментариев от Адалова и Юнусова или их представителей не поступало.

Напомним, Темирхан Амаханов пожаловался в правоохранительные органы на незаконное, по его мнению, строительство многоэтажного дома. Но вместо того, чтобы проверить заявление, силовики, по словам Амаханова, в апреле 2016 года ворвались к нему в дом, где били его и жену.

Спустя год силовики доставили его в отдел, где избили так, что Амаханову пришлось удалить селезенку. Возбуждения уголовного дела против силовиков дербентец добивался три года. Он также жаловался на угрозы и давление в связи с требованиями наказать силовиков. Когда дело в отношении силовиков дошло до суда, то обвиняемые заявили о своей невиновности.

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