Дагестанские силовики отказались признать вину в избиении Амаханова

17 марта 2021, 02:15

Двое силовиков, которые обвиняются в избиении жители Дербента Темирхана Амаханова в 2017 году, заявили, что обвинение против них построено на лжесвидетельстве, а доказательства их невиновности не приняты во внимание. Потерпевший считает, что обвинение выдвинуто не всем участникам избиения.

Как писал «Кавказский узел», житель Дербента Темирхан Амаханов пожаловался в правоохранительные органы на незаконное, по его мнению, строительство многоэтажного дома. Однако вместо того, чтобы проверить заявление, силовики, по словам Амаханова, в апреле 2016 года ворвались к нему в квартиру, где били его и его жену и стреляли из пистолета. Через год силовики доставили его в отдел, где избили так, что Амаханову пришлось удалить селезенку. Возбуждения уголовного дела против силовиков дербентец добивался три года. Он также жаловался на угрозы и давление в связи с требованиями наказать силовиков. В феврале 2021 года суд в Дербенте принял к рассмотрению дело о жестоком избиении Темирхана Амаханова.

16 марта в Дербентском городском суде прошло второе заседание по делу об избиении в марте 2017 года сотрудниками правоохранительных органов местного жителя Темирхана Амаханова. В качестве обвиняемых привлечены двое силовиков, в отношении которых возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – превышение должностных полномочий (статья 286) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111). На первом заседании было лишь оглашено обвинительное заключение.

По версии обвинения, Амаханов был избит 28 марта 2017 года при задержании, а затем внутри здания отдела силового ведомства. Согласно обвинительному заключению, в тот день в правоохранительные органы поступило сообщение от сына Темирхана Амаханова о том, что в их доме отец устроил скандал. По указанному адресу были направлены правоохранители, в последующем было вызвано подкрепление, так как Амаханов «стал конфликтовать с прибывшими полицейскими». Приехавшие сотрудники, как говорится в обвинительном заключении, «в соответствии с законом «О полиции», применив физическую силу, скрутив руки за спину, вывели Темирхана Амаханова из дома и усадили в служебную «Газель»».

В салоне, говорится в обвинительном заключении, один из силовиков, «явно выходя за пределы полномочий», из личной неприязни к Амаханову, «будучи недовольным его поведением и высказыванием нецензурных слов, [...] нанес удар правой ногой в область живота Амаханова». В результате этого, согласно заключениям экспертов, причинена «закрытая тупая травма живота в виде разрыва селезенки».

Далее Амаханова доставили в дежурную часть отдела МВД по Дербенту, где, как считает обвинение, один из силовиков «вместе с тремя другими неустановленными сотрудниками полиции нанес множество ударов ногами по туловищу и в область живота Амаханова». Эксперты позже установили причинение «закрытой тупой травмы живота в виде разрыва стенки тонкой кишки» и «закрытый перелом проксимальной фаланги 3 пальца левой кисти без смещения».

Подсудимые и их защитники заявили корреспонденту «Кавказского узла» о несогласии с версией следствия. По их мнению, расследование велось необъективно.

«Следствие пошло на поводу у потерпевшего, фактически поверив ему на слово. Сотрудники полиции Амаханова не избивали. В тот день у потерпевшего и его сына произошел инцидент, и все повреждения были нанесены, скорее всего, в ходе этого конфликта», - сказал адвокат одного из силовиков Назарали Фаталиев. Его подзащитный также не признал свою вину.

Защитник другого силовика Шахин Байрамов назвал обвинение «выдуманным». «Мой подзащитный не виноват. Потерпевший и свидетели путаются в показаниях. Все выдумано», - заявил он.

Его подзащитный считает, что все обвинение против него «основано на лжесвидетельстве», и он намерен привлечь свидетеля к уголовной ответственности за это. «В материалах дела есть видеозапись, которая подтверждает мои показания и опровергает показания свидетеля, который говорит, что видел меня у клетки с потерпевшим, и якобы я бил его ногой. Видеозапись имеется в деле, но следователем она была просмотрена только после моей просьбы. Но все равно мои доводы следователь не учел», - пояснил он.

В настоящий момент он уже не работает в силовых структурах, так как, по его словам, добровольно ушел на пенсию по выслуге лет. Другой силовик сообщил, что продолжает работать силовиком.

Следственные органы привлекли сотрудников правоохранительных органов только спустя три года, расследование дела было растянуто, считает Темирхан Амаханов. Тем не менее, по его мнению, привлечены не все сотрудники, которые его избивали. «Меня били четыре сотрудника. Но дело возбудили не на всех. Видимо, остальных покрывают», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Никакого конфликта в семье, в том числе с сыном, 28 марта 2017 года не было, заявил он. «В тот вечер я пришел домой, начал переодеться, как ко мне постучали сотрудники полиции. Сына в этот момент не было даже дома. Уже после я узнал, что его на улице остановили, посадили к себе в машину и под давлением заставили позвонить в дежурную часть и сообщить, что якобы я устроил скандал дома. Им нужен был просто повод, чтобы меня доставить в отдел. Сын после этого писал заявление в прокуратуру и дал показания следователю, что никакого дебоша у нас в тот день не было», - отметил он.

Сейчас сын, по его словам, находится за пределами республики, на Севере.

Первый инцидент с силовиками у Темирхана Амаханова произошел в апреле 2016 года. По его предположению, он был связан с тем, что Амаханов с соседями выступил против строительства многоэтажки в их дворе.

В ночь на 4 апреля 2016 года в его квартиру, выломав входную дверь, ворвались двое сотрудников правоохранительных органов, а после того, как он стал возмущаться, его ударили электрошокером, рассказывал 29 февраля 2020 года Амаханов корреспонденту «Кавказского узла».

Тогда, по его словам, силовики открыли огонь из пистолета в его квартире, пули попали в стену и лежавший на столе ноутбук. Тогда правоохранители пояснили следователям, что Амаханов вел себя «буйно и агрессивно», бросался на них и угрожал.

Оба случая - и в 2016, и в 2017 году - Амаханов называет «цепью одних событий», с которым и связано такое отношение к нему со стороны некоторых сотрудников правоохранительных органов. «В 2016 году я приехал с Севера. Во дворе начиналась стройка. Ко мне обратились соседи, которые выступали против нее. Они принесли мне заявление с 70 подписями, и я стал писать жалобы в органы, чтобы остановить эту стройку», - пояснил Амаханов.

Однако, по его словам, стройка так и не была заморожена, строительство продолжалось, и уже возведен восьмиэтажный дом, который пока еще не заселен. «Мне постоянно поступали угрозы от неизвестных мне лиц. Они требовали, чтобы я «прекратил эту писанину». Караулили меня возле подъезда с арматурой», - отметил он.

От полученных травм в 2017 году здоровье, по его словам, сильно пошатнулось, ему пришлось сделать повторно две операции за пределами республики. «У меня и до тех событий была инвалидность. Сейчас здоровье только ухудшилось. Я сегодня (16 марта) опять должен был лечь на лечение, но не поехал в больницу из-за суда», - сообщил он.

На заседании 16 марта были допрошены сам Амаханов, а также несколько свидетелей. Продолжение процесса назначено на 1 апреля.