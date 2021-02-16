Судейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

16 февраля 2021, 18:29

Дело о пытках жителя Дербента дошло до суда

Суд в Дербенте принял к рассмотрению дело о жестоком избиении Темирхана Амаханова, который три года добивался уголовного преследования силовиков.

Как писал "Кавказский узел", житель Дербента Темирхан Амаханов пожаловался в правоохранительные органы на незаконное, по его мнению, строительство многоэтажного дома. Однако вместо того, чтобы проверить заявление, силовики, по словам Амаханова, в апреле 2016 года ворвались к нему в квартиру, где били его и его жену и стреляли из пистолета. Через год силовики доставили его в отдел, где избили так, что Амаханову пришлось удалить селезенку. Возбуждения уголовного дела против силовиков дербентец добивался вплоть до 2019 года. Он также жаловался на угрозы и давление в связи с его требованиями наказать силовиков.

Дербентский городской суд принял к рассмотрению уголовное дело против инспектора патрульно-постовой и оперативного, обвиненных в избиении Амаханова до разрыва селезенки и тонкой кишки, со ссылкой на адвоката потерпевшего Арсена Шабанова сообщила на своем Telegram-канале "Зона права".

Дело об избиении Амаханова поступило в суд 8 февраля, следует из электронной картотеки на сайте Дербентского городского суда. Информации о дате первого заседания там (по состоянию на 17.20 мск 16 февраля) не появилось.

По 286-й статье Уголовного кодекса каждому из полицейских грозит до десяти лет заключения.

Примечание:

"Родные арестованных дербентцев провели пикеты против отвода адвоката", "Верховный суд Дагестана поддержал отца убитых пастухов", "Защита обвиняемого в убийстве Камалова добилась повторной проверки жалобы на пытки".

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