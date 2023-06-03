03 июня 2023, 15:50

Жители Нижнего Чегема потребовали защиты от селей

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В Нижнем Чегеме регулярно сходят сели, высок риск повреждения жилых домов, заявили местные жители. Они призвали власти возвести защитные дамбы и селепропускные каналы.

Как писал "Кавказский узел", дома и огороды жителей Нижнего Чегема в случае разлива реки Чегем будут затоплены, так как возведенная 40 лет назад дамба разрушилась, заявили в начале мая сельчане. Они призвали власти Кабардино-Балкарии срочно укрепить берега реки.

Селевой поток перекрыл в нескольких местах дорогу в селе Нижний Чегем. Дорожные службы расчистили дорогу, однако есть риск, что сель сойдет снова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель и активист Жамбулат Эттеев.

В 2022 году в этом месте также сошел сель, пояснил он. "Тогда тоже дорогу расчистили, и на этом все. А надо бы, чтобы в селеопасных местах были построены защитные дамбы или селепропускные каналы, как это было сделано в Тырнаузе после схода катастрофического селя в 2000 году. Потому что, не дай Бог, и у нас может случиться нечто подобное", - сказал он.

Активист отметил, что обратился в прокуратуру по поводу того, что в Нижнем Чегеме необходимо срочно укрепить берега реки Чегем, а также решить проблему обустройства селепропускных каналов в тех местах, где наиболее вероятен сход селя.

Под угрозой обрушения оказался дом местного жителя Хакима Гамаева, поскольку разлившаяся река подмыла грунт под домом, и он оказался на краю обрыва, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга Гамаева Рая Жазаева.

По словам женщины семья по ночам боится спать, "прислушиваясь к каждому шороху". "Приезжала комиссия из района. Нам сказали подождать до понедельника [5 июня], что будут приняты какие-то меры. Какие именно, мне неизвестно", - сказала Рая Жазаева.

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Примечание:

"Мост через реку восстановлен в Тырныаузе после схода селя", "Угроза прорыва дамбы возникла в Черекском районе Кабардино-Балкарии", "Дорога перекрыта в Кабардино-Балкарии после дождей".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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