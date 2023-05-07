Жители Нижнего Чегема заявили об угрозе затопления их домов

07 мая 2023, 15:10

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Дома и огороды жителей Нижнего Чегема в случае разлива реки будут затоплены, так как возведенная 40 лет назад дамба разрушилась, заявили сельчане, призвав власти Кабардино-Балкарии срочно укрепить берега реки.

Жители села Нижний Чегем, расположенного на берегах реки Чегем, сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что опасаются разлива реки и подтопления их огородов и домов. В частности, Мадина Атаева, чей дом и огород находятся в непосредственной близости от реки, пожаловалась, что каждую ночь ложится спать в страхе, что паводок может случиться ночью.

По словам женщины, во время сильного разлива реки в 1982 году снесло половину ее огорода. С тех пор река придвинулась к ее домовладению еще ближе, сейчас от потока воды до ее двора всего 8-9 метров.

"Тогда в 82-м установили вот эти железобетонные блоки, но от них уже ничего не осталось, некоторые просели, некоторые унесло водой. Нет никакой защиты от большой воды. Как только начинается таяние снегов в горах, вода поднимается до критического уровня", - сообщила Мадина Атаева. Она добавила, что в прошлом году "оставалось сантиметра два" до того уровня, когда вода начала бы заливать дворы и огороды.

Житель Нижнего Чегема Эльдар Атаев также сообщил, что опасается паводка. "Сажаю картошку, но не уверен, что вырастет. Уже был случай, когда разлившаяся река снесла и урожай, и пологорода, и подтопила дом. На все воля Аллаха, но хотелось бы, чтобы власти обратили внимание и приняли возможные меры, чтобы люди не пострадали", - сказал он.

Местный житель и активист Жамбулат Эттеев рассказал, что в 1982 году случился "сильнейший паводок", который нанес значительный материальный ущерб, в связи с этим нижнечегемцы обратились с жалобой к федеральным властям. После этого было принято решение построить здесь дамбу. Но за 40 лет дамба пришла в негодность: местами она разрушена, местами просела так, что уже не защищает от подтопления ближайшие огороды и дома.

"Я неоднократно обращался в органы власти, просил обратить внимание на проблему и принять меры, не дожидаясь, когда случится паводок и пострадают люди. Мне ответили, что решаются организационные вопросы. С тех пор, как я такой ответ получил, прошел год. Видимо, года не хватило, чтобы решить организационные вопросы и заняться дамбой? Люди здесь живут в опасениях. Если случится такой же паводок, как в 1982 году, часть села будет подтоплена, газовые трубы и другие коммуникации могут быть разрушены, а если снесет мост, то другая часть села, которая за рекой, останется без связи с внешним миром", - сказал он.

Хотелось бы, чтобы власти Кабардино-Балкарии обратили внимание на проблему и провели берегоукрепительные работы, пока не началось интенсивное таяние снега в горах, добавил Эттеев.

В настоящее время идет процедура передачи дамбы из ведения Министерства природных ресурсов и экологии в ведение Министерства госимущества Кабардино-Балкарии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" замглавы администрации Чегемского района. "Органы местного самоуправления не имеют права заниматься руслорегулировочными работами", - пояснил он.

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