Прокурор запросил для силовиков условный срок по делу об исчезновении Кардашова

02 июня 2023, 08:30

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Гособвинитель потребовал приговорить к двум годам условно бывших росгвардейцев из Чечни Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева, обвиняемых по делу об исчезновении жителя Дагестана Алексея Кардашова. Представители матери Кардашова попросили вернуть дело в прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля на заседании по делу бывших росгвардейцев Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева представители потерпевших попросили приобщить показания Саид-Магомеда Омарова, которые противоречат версии обвиняемых. Суд отказался приобщить к делу показания Омарова.

Алексей Кардашов, владевший аптекой в Хасавюрте, уехал из дома 14 сентября 2017 года и не вернулся, его тело до сих пор не найдено. Основанием для преследования Абдурашидова и Дукаева стали показания жителя Грозного Саид-Магомеда Омарова, которые он давал, когда расследование проводилось в Дагестане, однако после передачи дела в Чечню он внезапно подписал явку с повинной. Двое их бывших коллег находятся в розыске по этому делу. В ноябре 2020 года Гудермесский горсуд приговорил Омарова к девяти годам строгого режима за убийство Кардашова и кражу его машины. Мать Кардашова заявила, что не верит в виновность Омарова. Сейчас дело Омарова, обвиняемого в убийстве Кардашова, рассматривается повторно в Ножай-Юртовском суде Чечни.

1 июня на заседании Гудермесского горсуда прокурор запросил для Дукаева и Абдурашидова, которые обвиняются по ч.1 ст.286 УК РФ, по два года условно плюс испытательный срок на два года. Следствие считает, что эти силовики в 2017 году вывезли Алексея Кардашова на территорию Чечни, после чего он пропал. По версии следствия, в Чечне силовики оставили Кардашова с Омаровым, а сами уехали, после чего Омаров убил Кардашова в ходе ссоры.

Представители потерпевшей, матери Кардашова Цили Якубовой, заявили, что не согласны с квалификацией дела. Они указали на связь между делами Дукаева и Абдурашидова и Омарова, которые сейчас рассматриваются в разных судах по разным статьям, а также на их связь с выделенными в отдельные делопроизводства делами: о похищении человека, в отношении еще двоих силовиков, и делом, касающимся хищения средств с карты Кардашова.

Всё это, по сути, одно уголовное дело, которое на первоначальном этапе расследования и было возбуждено, но впоследствии деяния всех этих лиц были квалифицированы по разным статьям, отметила сторона потерпевшей.

Представители потерпевшей попросили суд вернуть дело в прокуратуру, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель северо-кавказского отделения "Команды против пыток" Екатерина Ванслова. "Команда против пыток", наряду с адвокатом, представляет в этом деле интересы потерпевшей.

По ее словам, адвокат росгвардейцев попросил дать по 1,5 года условно каждому. Судья назначил заседание на 6 июня, в этот день ожидается приговор.

Напомним, в декабре 2020 года суд в Гудермесе признал бывших сотрудников чеченского подразделения Росгвардии Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева виновными в незаконном задержании жителя Дагестана Алексея Кардашова, который после этого бесследно исчез. Каждый из силовиков был осужден на 3,5 года условно. Весной 2021 года Верховный суд Чечни удовлетворил апелляционную жалобу и отменил приговор, отправив дело на новое рассмотрение в Гудермесский горсуд.

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