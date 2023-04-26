Суд в Чечне отказался приобщить к делу показания об исчезновении Кардашова

26 апреля 2023, 00:05

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Представители потерпевших по делу об исчезновении жителя Дагестана Алексея Кардашова просили внести в дело показания Саид-Магомеда Омарова, которые противоречат версии обвиняемых в незаконном задержании Кардашова росгвардейцев из Чечни. Суд отказался приобщить показания Омарова к делу, чтобы избежать возврата материалов в прокуратуру, отметил юрист "Команды против пыток"*.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря 2020 года суд в Гудермесе признал бывших сотрудников чеченского подразделения Росгвардии Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева виновными в незаконном задержании жителя Дагестана Алексея Кардашова, который после этого бесследно исчез. Каждый из силовиков был осужден на три с половиной года условно. "Комитет против пыток"*, куда обратилась мать Кардашова Циля Якубова, не согласился с приговором. Правозащитники назвали этот приговор фактически оправдательным и стали добиваться его пересмотра. Весной 2021 года Верховный суд Чечни удовлетворил апелляционную жалобу правозащитников и отменил приговор в отношении Абдурашидова и Дукаева, отправив дело на новое рассмотрение в Гудермесский городской суд.

Алексей Кардашов, владевший аптекой в Хасавюрте, уехал из дома 14 сентября 2017 года и не вернулся, его тело до сих пор не найдено. Абдурашидова и Дукаева арестовали в марте 2019 года, двое их бывших коллег находятся в розыске по этому делу. Первоначально они подозревались не только в превышении полномочий, но и в похищении, затем следователи отказались квалифицировать дело по этой статье. Основанием для преследования силовиков стали показания жителя Грозного Саид-Магомеда Омарова, которые он давал, когда расследование исчезновения Кардашова проводилось в Дагестане, однако после передачи дела в Чечню он внезапно подписал явку с повинной. В ноябре 2020 года Гудермесский горсуд приговорил Омарова к девяти годам строгого режима за убийство Кардашова и кражу его машины. Силовикам в декабре того же года суд назначил по три с половиной года условно за незаконное задержание Кардашова. Мать Кардашова заявила, что не верит в виновность Омарова. Сейчас дело Омарова, обвиняемого в убийстве Кардашова, рассматривается повторно в Ножай-Юртовском суде Чечни.

На заседании по делу двоих росгвардейцев, обвиняемых в превышении полномочий (статья 286 УК РФ), которое повторно рассматривается в Гудермесском городском суде, сегодня присутствовали адвокат матери Кардашова, Цили Якубовой, и юрист "Команды против пыток"*. Оба они представляют интересы потерпевшей стороны. Также на суде присутствовал один из обвиняемых и его защита, прокурор и судья.

Представители потерпевшей стороны заявили суду ходатайство о приобщении к делу первоначальных показаний Омарова, которые противоречат тем, которые он давал уже после передачи дела в Чечню, а также показаниям, которые дали обвиняемые Абдурашидов и Дукаев. "Суд в удовлетворении ходатайства отказал, мотивировка нам не ясна. На словах было сказано, что это затянет процесс, но что будет по факту написано в постановлении, мы пока не знаем, у нас его нет", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист северо-кавказского филиала "Команды против пыток"* Роман Веретенников.

Приобщение первых показаний Омарова к материалам судебного следствия по делу росгвадейцев могло повлиять на возврат этого дела на доследование в прокуратуру, подчеркнул юрист. "Важно установить роль обвиняемых - с нашей точки зрения, этого сделано не было. Кто они - организаторы или просто исполнители? Это совершенно разные вещи, и от четкого понимания этого момента зависит и наказание, которому они по закону должны подвергаться. По нашему мнению, эти росгвардейцы - просто исполнители, а не организаторы той поездки на встречу с Кардашовым, а с организаторами надо разбираться, и делать это нужно не в суде, а сначала на этапе следствия", - отметил Веретенников.

24 апреля также прошло заседание в Ножай-Юртовском суде по обвинению Омарова в убийстве Кардашова, где также присутствовал юрист "Команды против пыток"*. По словам Веретенникова, на этом заседании допрашивали свидетеля, но его показания не оказали существенного влияния на ход рассмотрения дела.

Следующее заседание по делу Абдурашидова и Дукаева назначено на 15 мая.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android IOS . Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter . Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях " ВКонтакте " и " Одноклассники ". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.