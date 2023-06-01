Число погибших на Украине добровольцев из Грузии достигло 43

01 июня 2023, 11:07

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Воевавший на стороне Украины уроженец Грузии убит в бою, сообщило внешнеполитическое ведомство в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года представители правящей партии "Грузинская мечта" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о том, что закон позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В ходе спецоперации погиб еще один грузинский боец. Он стал 43-м жителем Грузии, погибшим на Украине, сообщает со ссылкой на грузинский МИД "Интерпрессньюс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле стало известно о гибели на Украине Давида Курукиани и Вахо Барабадзе. Тогда число погибших грузинских добровольцев превысило 40.

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