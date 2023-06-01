01 июня 2023, 11:07

Число погибших на Украине добровольцев из Грузии достигло 43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Воевавший на стороне Украины уроженец Грузии убит в бою, сообщило внешнеполитическое ведомство в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года представители правящей партии "Грузинская мечта" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о том, что закон позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В ходе спецоперации погиб еще один грузинский боец. Он стал 43-м жителем Грузии, погибшим на Украине, сообщает со ссылкой на грузинский МИД "Интерпрессньюс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле стало известно о гибели на Украине Давида Курукиани и Вахо Барабадзе. Тогда число погибших грузинских добровольцев превысило 40.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Уроженец Грузии погиб на Украине", "Жители Грузии выразили поддержку Украине", "Четверо бойцов "Грузинского легиона" заочно арестованы в Москве".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

01 июня 2023, 12:37

01 июня 2023, 12:03

  • Ализамин Салаев на 115 сутки прекратил голодовку

    Активист партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев на 115 сутки прекратил голодовку, не дождавшись освобождения, но получив обещание, что его жалоба на приговор будет справедливо рассмотрена.

01 июня 2023, 11:44

  • 1 Делимханов вступил в полемику с Пригожиным

    Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов записал видеообращение к основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, в котором предложил ему назвать дату и место для встречи, на которой Делимханов лично даст ему ответы относительно деятельности поздразделений "Ахмат".

01 июня 2023, 10:47

  • Требования родных Григориадиса нашли поддержку у НПО

    Отец Лазара Григориадиса Беки третий день проводит акцию протеста в Тбилиси с требованием освободить сына, обвиненного в нападении на полицейского и порче чужого имущества во время акций протеста против закона об иноагентах. К требованию освободить Григориадиса присоединился ряд неправительственных организаций.

01 июня 2023, 09:51

  • 2 Отчет Меликова о поездке в Белиджи вызвал критику в соцсети

    Глава Дагестана Сергей Меликов по итогам поездки в Белиджи отчитался, что песчаный карьер, против работы которого ранее выступали жители поселка, будет закрыт летом. Меликов на встрече с жителями Белиджи не затронул актуальных проблем, в том числе – строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум, заявили пользователи соцсети.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи