Погибший на Украине грузинский доброволец доставлен на родину

01 июня 2023, 04:32

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Тело Вахтанга Барабадзе, погибшего на востоке Украины в апреле, доставлено в Тбилиси, похороны назначены на 3 июня.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля грузинские добровольцы сообщили о гибели на Украине Давида Курукиани и Вахо Барабадзе. Всего известно о гибели на Украине более 40 грузинских добровольцев. Курукиани 18 апреля был похоронен с воинскими почестями в родном селе Бебниси.

Тело Вахтанга Барабадзе, который получил смертельные ранения при артиллерийском обстреле на окраине Бахмута 4 апреля, не могли эвакуировать из зоны боевых действий в течение восьми недель. Забрать его останки удалось только 24 мая, а 31 мая тело добровольца доставили на родину, передал корреспондент "Кавказского узла".

Гражданская панихида по Барабадзе состоялась в Киеве 29 мая, сообщила депутат от партии "Стратегия Агмашенебели" Теона Акубардия на своей странице в Facebook*.

По словам членов семьи, 45-летний Вахтанг Барабадзе был резервистом грузинской армии во время войны 2008 года. В 2022 году участвовал в боях под Киевом.

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