19 апреля 2023, 01:07

Два погибших добровольца похоронены в Грузии

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Грузинские добровольцы Давид Кукукиани и Михаил Мазанашвили, погибшие в боях на Украине, похоронены в родных селах.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля стало известно, что Михаил Мазанашвили, участвовавший в боях против российской армии, погиб на Украине. 5 апреля грузинские добровольцы сообщили о гибели на Украине Давида Курукиани и Вахо Барабадзе. Всего известно о гибели на Украине как минимум 41 грузинского добровольца. Тела Курукиани и Мазанашвили доставили на родину 13 и 14 апреля.

В селах Бебниси и Зерти 18 апреля простились с Давидом Курукиани и Михаилом Мазанашвили. Оба добровольца были похоронены с воинскими почестями на кладбищах в родных селах.

Курукиани, который участвовал в боях на Украине с марта 2022 года, был убит в результате артиллерийского обстрела близ Бахмута. Сослуживец Курукиани, грузинский боец Надим Хмаладзе, отметил, что он был профессиональным военным медиком.

«Мы вместе лежали  в госпитале, это огромная потеря для меня и наших друзей. Он был большим патриотом Грузии», - сказал Хмаладзе в эфире телеканала "Пирвели".

Выпускник Грузинского политехнического университета Михаил Мазанашвили, участвовавший в боях на Украине с февраля 2022 года, также погиб близ Бахмута, он получил смертельные ранения при взрыве снаряда.

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Примечание:

"Доброволец из Грузии погиб на Украине", "Погибший на Украине доброволец похоронен в Тбилиси", "Четверо бойцов "Грузинского легиона" заочно арестованы в Москве".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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