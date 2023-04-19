Два погибших добровольца похоронены в Грузии

19 апреля 2023, 01:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Грузинские добровольцы Давид Кукукиани и Михаил Мазанашвили, погибшие в боях на Украине, похоронены в родных селах.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля стало известно, что Михаил Мазанашвили, участвовавший в боях против российской армии, погиб на Украине. 5 апреля грузинские добровольцы сообщили о гибели на Украине Давида Курукиани и Вахо Барабадзе. Всего известно о гибели на Украине как минимум 41 грузинского добровольца. Тела Курукиани и Мазанашвили доставили на родину 13 и 14 апреля.

В селах Бебниси и Зерти 18 апреля простились с Давидом Курукиани и Михаилом Мазанашвили. Оба добровольца были похоронены с воинскими почестями на кладбищах в родных селах.

Курукиани, который участвовал в боях на Украине с марта 2022 года, был убит в результате артиллерийского обстрела близ Бахмута. Сослуживец Курукиани, грузинский боец Надим Хмаладзе, отметил, что он был профессиональным военным медиком.

«Мы вместе лежали в госпитале, это огромная потеря для меня и наших друзей. Он был большим патриотом Грузии», - сказал Хмаладзе в эфире телеканала "Пирвели".

Выпускник Грузинского политехнического университета Михаил Мазанашвили, участвовавший в боях на Украине с февраля 2022 года, также погиб близ Бахмута, он получил смертельные ранения при взрыве снаряда.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.