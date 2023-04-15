15 апреля 2023, 00:43

Тело грузинского добровольца Мазанашвили доставлено на родину

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Родственники и друзья погибшего на Украине добровольца Михаила Мазанашвили встретили его тело в Тбилисском международном аэропорту.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля стало известно, что Михаил Мазанашвили, участвовавший в боях против российской армии, погиб на Украине. 5 апреля грузинские добровольцы сообщили о гибели на Украине Давида Курукиани и Вахо Барабадзе, а 7 апреля - о гибели Арсена Кецбайи. Всего известно о гибели на Украине как минимум 41 грузинского добровольца.

14 апреля в Тбилисском международном аэропорту друзья и родственник встретили тело погибшего на Украине добровольца Михаила Мазанашвили, воевавшего на стороне вооруженных сил Украины, передает "Пирвели".

Мазанашвили закончил Грузинский политехнический университет, поехал на Украину в феврале прошлого года, погиб 31 марта при взрыве снаряда под Бахмутом (Артемовском).

После панихиды тело Мазанашвили было доставлено в его родное село Зерти.

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Примечание:

"Четверо бойцов "Грузинского легиона" заочно арестованы в Москве", "Жители Грузии выразили поддержку Украине", "Тело грузинского добровольца Тевдорадзе доставлено на родину".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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