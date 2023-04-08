08 апреля 2023, 07:26

Доброволец из Грузии погиб на Украине

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Арсен Кецбайя из Зугдиди, участвовавший в боях против российских военных, погиб на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля стало известно, что Михаил Мазанашвили, участвовавший в боях против российской армии, погиб на Украине. 5 апреля грузинские добровольцы сообщили о гибели на Украине Давида Курукиани и Вахо Барабадзе.

В Украине погиб еще один доброволец Арсен Кецбайя родом из Зугдиди, сообщает 7 апреля "Рустави 2".

Грузинские добровольцы сообщили, что Кецбайя долгое время жил на Украине.

Оппозиционные депутаты Тбилисского городского совета потребовали назвать именами погибших на Украине грузинских добровольцев одну из площадей в городе. Они заявили, что выдвигали инициативу несколько месяцев назад, но с тех пор вопрос искусственно затягивается.

Представитель партии "Гирчи" Цотне Коберидзе заявил 7 апреля, что важно символизировать поддержку добровольцам.

Председатель фракции «Грузинская мечта» Отар Григолия выступил перед журналистами в ответ на брифинг оппозиции. "В Тбилиси обязательно будет мемориал грузинским и украинским героям, будь-то площадь или улица. Мы считаем это очень важным, этот вопрос должен решаться совместно с послом Украины. У нас есть информация, и украинская сторона заявила, что в ближайшие месяцы будет назначен посол Украины в Грузии. Мы считаем, что с ним должны быть согласованы конкретные места", - сказал он.

5 апреля агентство "Новости-Грузия" сообщило, что всего известно о 40 погибших на Украине грузинских добровольцах.

В декабре 2022 года представители правящей партии "Грузинская мечта" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о норме закона, которая позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных вооруженных силах. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Примечание:

"Второй за день житель Грузии погиб на Украине", "Погибший на Украине доброволец похоронен в Тбилиси", "Четверо бойцов "Грузинского легиона" заочно арестованы в Москве".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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