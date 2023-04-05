Два грузинских добровольца погибли на Украине

05 апреля 2023, 19:49

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На Украине погибли Давид Курукиани и Вахо Барабадзе, участвовавшие в боях против российских военных, сообщили грузинские добровольцы.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля стало известно, что Михаил Мазанашвили, участвовавший в боях против российской армии, погиб на Украине. Агентство "Новости-Грузия сообщило тогда, что всего известно о 40 погибших на Украине грузинских добровольцах.

Еще двое грузинских добровольцев были убиты на Украине. Информация распространяется в социальных сетях грузинскими добровольцами, сообщил телеканал "Рустави 2".

Глава "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили подтвердил гибель грузинских добровольцев в прямом эфире телекомпании "Формула".

Один из двух грузинских бойцов, погибших на линии фронта - 32-летний Давид Курукиани. Его семья, живущая в Карели, уже знает о его гибели. Давид Курукиани был опытным солдатом, участвовал в миротворческой миссии в Афганистане. Несколько месяцев назад на Украине он получил тяжелое ранение, но тогда врачи смогли спасти молодого человека. Второй погибший доброволец - Вахо Барабадзе, говорится в эфире телекомпании.

Что касается трех грузинских добровольцев, раненых 4 апреля в столкновении около Бахмута, то все трое уже вывезены с места боя. "У нас была очень тяжелое столкновение. Двое грузин погибли, трое тяжело ранены. Мы обязательно вывезем наших друзей, которые погибли", - перевел слова командира воинской части Кахи Циминтии корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал также, что в декабре 2022 года представители правящей партии "Грузинская мечта" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о норме закона, которая позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных вооруженных силах. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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