Уроженец Грузии убит на Украине

01 апреля 2023, 13:21

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Военнослужащий из Грузии Михаил Мазанашвили, участвовавший в боях против российской армии, погиб на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта стало известно, что 22-летний выходец из Грузии Вано Чохели, окончивший военную академию в Харькове, погиб на Украине.

Еще один грузинский боец, 29-летний Михаил Мазанашвили, убит на Украине, сообщил сегодня телеканал "Рустави 2", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Мазанашвили был кадровым военным и год назад уехал на Украину, рассказал в телесюжете двоюродный брат погибшего. "У него там была жена. Как мы знаем, снаряд упал [туда, где находился Михаил Мазанашвили]. Он будет похоронен здесь, в Грузии", - сказал он.

Михаил Мазанашвили - выходец из Горийского муниципалитета, он погиб под Бахмутом, участвуя в боях на стороне украинской армии. С начала военной операции российских войск на Украине в вооруженном конфликте погибли 40 грузин, которые участвовали в боях против российской армии. Среди них как граждане Грузии, так и этнические грузины, имевшие также украинское гражданство, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" писал также, что в декабре 2022 года представители правящей партии "Грузинская мечта" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о норме закона, которая позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных вооруженных силах. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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