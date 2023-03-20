Уроженец Грузии погиб на Украине

20 марта 2023, 13:45

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Выходец из Грузии Вано Чохели, окончивший военную академию в Харькове, погиб на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта стало известно, что грузинский доброволец Гиорги Нармания погиб на Украине.

22-летний Вано (Илья) Чохели погиб на Украине 16 марта, сообщило сегодня "Дедоплисцкаро ТВ", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

О гибели Чохели сообщил сегодня и телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, Чохели погиб в Харькове. "Он учился в школе в селе Верхняя Кеда, а позже переехал в Дедоплисцкаро вместе с отцом, затем вернулся в Харьков и получил образование в военной академии. Он воевал больше года", - сообщили авторы телесюжета, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Всего с 24 февраля 2022 года на Украине погибли, по подсчетам "Кавказского узла", не менее 36 грузинских бойцов.

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