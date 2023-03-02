Гиорги Нармания. Фото: https://www.interpressnews.ge

02 марта 2023, 14:01

Комбатант из Грузии погиб на Украине

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Грузинский боец Гиорги Нармания, отправившийся добровольцем на Украину, попал под артиллерийский обстрел и погиб.

Как писал "Кавказский узел", в декабре стало известно о гибели на Украине уроженцев Грузии Михаила Тевдорадзе, Серго Картвелишвили, Джамбулата Хоперии, Бадри Маркелии, Ромео Кварацхелии, Ромео Фичхаи, Мераба Аладашвили и Авто Руруа.

На Украине погиб еще один грузинский доброволец - Гиорги Нармания, сообщило 1 марта TV Pirveli.

Отряд, в котором был Нармания, попал под артиллерийский обстрел в Бахмуте, говорится в сообщении в Telegram-канале Tbilisi life.

Семья грузинского бойца не получала сообщения о его гибели, сказала сестра Нармании. По ее словам, информации о смерти нет ни у членов семьи, ни у военного руководства или боевых товарищей, пишет сегодня "Эхо Кавказа"*.

Всего с 24 февраля 2022 года на Украине, по подсчетам "Кавказского узла", погибли как минимум 35 грузинских бойцов.

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Примечание:

"Акции солидарности с Украиной прошли в Тбилиси и Батуми", "Власти Грузии анонсировали новые выплаты семьям беженцев с Украины", "Закупленные властями Грузии генераторы доставлены на Украину".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 марта 2023, 14:59

02 марта 2023, 14:23

  • Законопроекты об иноагентах создали угрозу гражданскому обществу Грузии

    Парламент Грузии готовится обсудить законопроекты об иноагентах, внесенных парламентским большинством. Первый законопроект, ставящий под угрозу независимость СМИ и НПО, был встречен жесткой критикой со стороны оппозиции, активистов, политологов и иностранных дипломатов. Второй законопроект, внесенный после критических замечаний, ставит под угрозу и физических лиц, которые получают "прямое или косвенное" финансирование от иностранных государств. Законопроект затрагивает в том числе жертв домашнего насилия, этнические и религиозные меньшинства, представителей ЛГБТК, молодых людей, которые едут учиться за границу при финансировании международных фондов и граждан, которые при поддержке таких фондов открывают свой бизнес.

02 марта 2023, 14:15

02 марта 2023, 13:51

02 марта 2023, 13:38

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