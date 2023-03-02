Комбатант из Грузии погиб на Украине

02 марта 2023, 14:01

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Грузинский боец Гиорги Нармания, отправившийся добровольцем на Украину, попал под артиллерийский обстрел и погиб.

Как писал "Кавказский узел", в декабре стало известно о гибели на Украине уроженцев Грузии Михаила Тевдорадзе, Серго Картвелишвили, Джамбулата Хоперии, Бадри Маркелии, Ромео Кварацхелии, Ромео Фичхаи, Мераба Аладашвили и Авто Руруа.

На Украине погиб еще один грузинский доброволец - Гиорги Нармания, сообщило 1 марта TV Pirveli.

Отряд, в котором был Нармания, попал под артиллерийский обстрел в Бахмуте, говорится в сообщении в Telegram-канале Tbilisi life.

Семья грузинского бойца не получала сообщения о его гибели, сказала сестра Нармании. По ее словам, информации о смерти нет ни у членов семьи, ни у военного руководства или боевых товарищей, пишет сегодня "Эхо Кавказа"*.

Всего с 24 февраля 2022 года на Украине, по подсчетам "Кавказского узла", погибли как минимум 35 грузинских бойцов.

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