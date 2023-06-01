Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор четверым крымским татарам

01 июня 2023, 03:34

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Южный окружной военный суд назначил длительные сроки четверым крымскотатарским активистам по делу "Хизб ут-Тахрир"**.

Приговор Завуру Абдуллаеву, Джеббару Бекирову, Рустему Мурасову и Рустему Таирову суд огласил 31 мая.

Абдуллаев, Мурасов и Таиров приговорены к 12 годам заключения по обвинению в причастности к террористической организации и приготовлении к захвату власти. Бекирову, которого суд счел организатором деятельности террористической деятельности, назначено 17 лет заключения.

Согласно приговору, первые четыре года они должны провести в тюрьме, остальную часть срока - в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил обвиняемым дополнительное наказание в виде ограничения свободы после освобождения: Бекирову на полтора года, остальным - на год, сообщил правозащитный проект "ОВД-инфо"*.

Все четверо обвиняемых до ареста принимали активное участие в общественной жизни крымскотатарского народа, посещали суды над земляками в Ростове-на-Дону и проводили акции в поддержку политзаключенных крымских мусульман. Прокурор требовал для Бекирова 19 лет заключения, для остальных - по 15 лет, отмечает общественная организация "Крымская солидарность" в публикации на своей странице в Facebook***.

Абдуллаев, Бекиров, Таиров и Мурасов были задержаны после обысков в Крыму в августе 2021 года, с того времени они находятся в СИЗО. Задержанный вместе с ними Раиф Февзиев в январе 2023 года был приговорен к 17 годам строгого режима.

Дело Абдуллаева, Бекирова, Таирова и Мурасова рассматривалось в суде с февраля 2022 года, следует из данных картотеки на сайте суда.

"Кавказский узел" писал о других приговорах крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир"**. Так, в сентябре 2020 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил семерых обвиняемых по "бахчисарайскому" делу "Хизб ут-Тахрир"** к длительным срокам, оправдав одного из подсудимых, Эрнеса Аметова. В декабре 2022 года суд повторно рассмотрел дело Аметова и приговорил его к 11 годам строгого режима по тому же обвинению.

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