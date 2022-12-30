30 декабря 2022, 05:09

Суд в Ростове-на-Дону назначил срок Эрнесу Аметову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Фигурант "бахчисарайского" дела "Хизб ут-Тахрир"* Эрнес Аметов, которого суд оправдал в 2020 году, приговорен к 11 годам колонии по тому же обвинению. 

Как писал "Кавказский узел", а сентябре 2020 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил семерых обвиняемых по "бахчисарайскому" делу "Хизб ут-Тахрир"* к длительным срокам в колонии строгого режима, оправдав одного из подсудимых. Эрнесу Аметову, который был признан невиновным, судья разъяснил право на реабилитацию, после чего Аметова освободили из зала суда.

Обвинение считает, что Марлен Асанов, Мемет Белялов и Тимур Ибрагимов в 2016-2017 годах создали в Бахчисарае подразделение запрещенной в России судом террористической организации «Хизб ут-Тахрир», а Эрнес Аметов, Сервер Зекирьяев, Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов и Сейран Салиев присоединились к ним. Обвиняемые пропагандировали идеи организации и скрытно готовились "к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России", изложила версию обвинения пресс-служба суда. Подсудимые вину полностью отрицали. Вся версия обвинения строится на показаниях анонимов, при этом в деле, несмотря на обвинения в терроризме, нет оружия, взрывчатки и планов совершения терактов, указывала защита.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону повторно рассмотрел дело Эрнеса Аметова по обвинению в причастности "Хизб ут-Тахрир"* и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима, сообщила 29 декабря общественная организация "Крымская солидарность".

Аметову назначены дополнительные ограничения прав: согласно приговору, в течение года после освобождения он не сможет покидать Крым, организовывать публичные мероприятия и участвовать в них, менять место жительства и пребывания без согласия ФСИН, выходить из дома в ночное время. Кроме того, дважды в месяц ему придется приходить в орган ФСИН для регистрации.

"Я отвергаю те ложные обвинения, которые пролились на меня, и хочу сказать: сегодня вы вершите свой суд, а Господь пусть вершит свой",  - цитирует организация последнее слово Аметова на своем сайте.

Эрнес Аметов был единственным из крымских татар, кого оправдали при первом рассмотрении дела, но в марте 2022 года апелляционный суд отменил оправдательный приговор, а в мае Аметов был арестован повторно, отмечает медиа-проект SOTA.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Осужденный остался без медпомощи в ставропольской колонии", "Суд в Ростове-на-Дону продлил арест пятерым фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир"*", "Прокурор на суде в Ростове-на-Дону потребовал длительные сроки для крымских татар".

Автор: "Кавказский узел"

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