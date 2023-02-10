Осужденный по делу "Хизб ут-Тахрир"* умер в СИЗО Новочеркасска

10 февраля 2023, 13:10

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В новочеркасском изоляторе скончался Джемиль Гафаров, осужденный по делу о причастности к террористической организации.

Как писал "Кавказский узел", Джемиль Гафаров и еще четыре крымско-татарских активиста - Сервет Газиев, Алим Каримов, Сейран Муртаз и Эрфан Османовадел – были обвинены в причастности к террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*. В сентябре 2022 года суд в Ростове-на-Дону продлил им сроки ареста. При этом Джемиль Гафаров заявлял, что как инвалид второй группы с почечной недостаточностью страдает в условиях межобластной туберкулезной больницы и не может в полной мере готовиться к заседаниям. Гафаров просил отменить меру пресечения либо заменить ее на любую другую, не связанную с содержанием под стражей.

Джемиль Гафаров скончался в СИЗО, сообщил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров. Его информацию подтвердила юрист Лиля Гемеджи, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

У 60-летнего Гафарова была диагностирована почечная недостаточность, и он нуждался в регулярном диализе, а под арестом болезнь прогрессировала. Еще до ареста Гафаров имел III группу инвалидности, а в ноябре 2022 года перенес сердечный приступ, после которого почти не вставал и страдал от болей в груди.

В январе Гафарова и остальных четырех подсудимых приговорили к 13 годам лишения свободы, признав виновными в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и приготовлении к захвату власти (ст. 278 УК РФ), сообщили правозащитники.

Гафаров умер в новочеркасском СИЗО, пресс-служба управления ФСИН по Ростовской области пока не ответила на запрос в связи с его смертью, пишет сегодня "Кавказ.Реалии"**. На сайте управления ФСИН, по состоянию на 13.05 мск, нет информации о смерти заключенного.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** включено в реестр иностранных агентов.

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