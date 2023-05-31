Два гражданина Грузии заключены под стражу в Южной Осетии

31 мая 2023, 05:42

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Суд в Цхинвале заключил под стражу граждан Грузии Левана Петриашвили и Арчила Басанидзе, которые были задержаны на границе.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая на границе с Южной Осетией у села Никози Горийского муниципалитета был задержан гражданин Грузии.

Цхинвальский суд заключил под стражу двух граждан Грузии Левана Петриашвили и Арчила Басанидзе, которые были задержаны на границе. Они переведены из следственного изолятора в тюрьму, сообщает 30 мая "Эхо Кавказа"*.

По данным Службы госбезопасности Грузии, Петриашвили живет в Эргнети, он был задержан на границе 14 мая, тогда же был задержан и Басанидзе.

Ведомство сообщило, что об аресте Петриашвили и Басанидзе уведомлена Миссия наблюдателей Евросоюза, международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий.

Ранее Комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил, что в апреле текущего года на границе задержаны 45 человек, из них 21 - нарушители режима государственной границы, 24 - нарушители пограничного режима. 25 человек оштрафованы, трое подвергнуты административному выдворению со штрафом, 15 человек предупреждены, в отношении двух человек административное производство прекращено.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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