Кадыров отчитался об отправке добровольцев на Украину

29 мая 2023, 22:33

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Новая группа добровольцев вылетела из аэропорта Грозного в зону военной операции, чтобы пополнить ряды спецназа "Ахмат", отчитался сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке в зону военной операции на Украине бойцов, в том числе добровольцев из разных регионов России, прошедших обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе. 25 мая он заявил, что из Чечни отправлено уже 26 тысяч бойцов, в том числе 12 тысяч добровольцев, прошедших подготовку в университете спецназа. В зоне военной операции находятся 7000 чеченских бойцов, сообщил Кадыров. 27 мая Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону военной операции.

Группа добровольцев вылетела на Украину, чтобы пополнить ряды "интернационального" спецназа "Ахмат", сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

"Еженедельно это подразделение пополняется новыми отрядами добровольцев" - написал он, отметив, что все бойцы прошли подготовку в Российском университете спецназа. После прибытия на место, по его словам, бойцов ждет подготовка на месте перед отправкой на передовую.

Напомним, по данным мэрии Грозного, проезд или перелет добровольцев, а также питание и проживание оплачивает организующая сторона. В течение 10 дней добровольцев тренируют специалисты университета спецназа, после чего им выдается необходимая экипировка, и добровольцев отправляют на Украину.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

При этом выручка Российского университета спецназа в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

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