Три жителя Кабардино-Балкарии арестованы по делу об атаке на псковских десантников в Чечне

26 мая 2023, 12:23

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В Баксане, Чегеме и селе Нартан задержаны три местных жителя, они арестованы по подозрению в причастности к нападению боевиков на псковских десантников в Чечне в 2000 году.

Как писал "Кавказский узел", следствие периодически отчитывается о новых участниках дела об атаке на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Так, 20 апреля 2022 года стало известно, что суд в Татарстане отправил под стражу пятерых местных жителей.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Задержаны еще трое подозреваемых в причастности к нападению на псковских десантников в 2000 году, сообщил сегодня Следственный комитет. "По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих) задержаны еще три члена банды Басаева, являющиеся жителями Кабардино-Балкарской Республики - Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им будет предъявлено обвинение", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

По данным ФСБ, подозреваемые задержаны в Баксане, Чегеме и селе Нартан Чегемского района, пишет "Интерфакс-Юг".

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