Ростовский инженер заподозрен в госизмене

24 мая 2023, 12:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

По версии силовиков, конструктор ростовского оборонного предприятия выполнял задания сотрудника украинской разведки, с которым общался в мессенджерах.

Подозреваемый задержан.

Инженер-конструктор одного из местных оборонных предприятий передавал украинской разведке данные о расположении оборонных предприятий, средств ПВО и российских войск, со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил сегодня "Интерфакс".

По информации ФСБ, конструктор общался в мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и выполнял его задания.

Против инженера возбудили дело по ст. 275 УК. В апреле наказание по этой статье ужесточили, теперь по ней грозит наказание вплоть до пожизненного, напоминает РБК.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что силовики задержали в Северной Осетии жителя Екатеринбурга, который, по их данным, планировал через Грузию выехать на Украину для участия в боевых действиях против России. Уголовное дело в отношении него возбуждено по части 1 статьи 30 и статье 275 УК РФ (попытка совершения госизмены).

4 мая родственники 25-летней крымской татарки Ление Умеровой, которую с декабря 2022 года держали в изоляторе временного содержания во Владикавказе, узнали, что она стала подозреваемой по делу о шпионаже.

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